Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightPayyannurchevron_rightക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ....
    Payyannur
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:38 AM IST

    ക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് മു​ക്കാ​ൽ കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടും സീ​വേ​ജ് പ്ലാ​ന്റ് പൊ​ട്ടിയൊഴു​കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് മു​ക്കാ​ൽ കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടും സീ​വേ​ജ് പ്ലാ​ന്റ് പൊ​ട്ടിയൊഴു​കു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റി​ൽ നി​ന്ന് മ​ലി​ന​ജ​ലം റോ​ഡി​ലൊ​ഴു​കു​ന്നു

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: 75 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ മ​ലി​ന​ജ​ല ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ് ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടും മ​ലി​ന​ജ​ലം റോ​ഡി​ലൊ​ഴു​കു​ന്നു. ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​ന്ന മ​ലി​ന​ജ​ല​മാ​ണ് ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ലും തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള അ​ല​ക്യം തോ​ട്ടി​ലേ​ക്കും ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്. പ്ലാ​ന്റ് ക​വി​ഞ്ഞാ​ണ് ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​ന്ന ജ​ലം റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ന്റെ ​ഓ​വു​ചാ​ലി​ലെ​ത്തു​ന്ന വെ​ള്ളം പ​ഴ​യ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ​ത്തി ത​ളം കെ​ട്ടിക്കിട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ് വെ​ള്ളം അ​ല​ക്യം തോ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ചെ​റു​താ​ഴം, ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​തി​രി​ട്ട് ഒ​ഴു​കു​ന്ന അ​ല​ക്യം​തോ​ട് നി​ര​വ​ധി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ളി​ക്കാ​നും കൃ​ഷി​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ല​ർ​ന്ന വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​തും തോ​ട്ടി​ൽ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന​തും പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി ഭീ​തി​പ​ര​ത്തു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ദു​ർ​ഗ​ന്ധം കാ​ര​ണം മൂ​ക്ക് പൊ​ത്താ​തെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യു​ണ്ട്. ന​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും മ​ലി​ന​ജ​ലം ക​ടു​ത്ത ദു​രി​ത​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. മു​മ്പ് പ്ലാ​ന്റ് പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​യു​ക​യും വെ​ള്ളം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഒ​ഴു​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് വ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് നി​റ​ഞ്ഞ പ്ലാ​ന്റി​​ൽ നി​ന്ന് കോ​രി​യെ​ടു​ത്ത മാ​ലി​ന്യം റോ​ഡ​രി​കി​ൽ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട​ത് വി​വാ​ദ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​ദു​രി​തം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് പ്ലാ​ന്റ് പു​തു​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടും മ​ലി​ന​ജ​ലം റോ​ഡി​ലൊ​ഴു​കു​ക​യാ​ണ്.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Government of KeralaSewage PlantGovernment fundgovernment medical college kannur
    News Summary - Kannur Govt. Medical College's sewage plant is leaking despite spending Rs. 75 Lakhs
    Similar News
    Next Story
    X