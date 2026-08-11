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    Payyannur
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 7:48 AM IST

    വീ​ണ്ടും വി​വാ​ദ വേ​ദി​യാ​യി ഗ​വ.​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്

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    വീ​ണ്ടും വി​വാ​ദ വേ​ദി​യാ​യി ഗ​വ.​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്
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    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം വ​ന്ന​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ദി​യാ​യി ക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്. തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലി​രി​ക്കെ​ത്ത​ന്നെ ഇ​ട​ത്തോ​ട്ടും വ​ല​ത്തോ​ട്ടും മാ​റി വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം വി​ള​ഞ്ഞ ആ​തു​രാ​ല​യ​മാ​ണ് വീ​ണ്ടും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്ക​ളി​യു​ടെ പോ​ർ​ക്ക​ള​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കൂ​ട്ട പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലു​ക​ൾ, പു​തി​യ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ര​ണാ​നു​കൂ​ല ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ഴ്സി​ങ് സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​രു​ടെ ജോ​ലി​പ്ര​വേ​ശ​നം ത​ട​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം അ​ഞ്ചാം നി​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഉ​പ​രോ​ധ സ​മ​രം ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് ഐ.​സി.​യു, ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​ർ, പ്ര​സ​വ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​തി തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ച്ച​ത്തി​ലു​ള്ള മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക​ളും ബ​ഹ​ള​ങ്ങ​ളും ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​ക്ക​ളി​ലും ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ളി​ലും ക​ടു​ത്ത ഭീ​തി പ​ര​ത്തി.

    പൊ​ലീ​സും സു​ര​ക്ഷ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യി നോ​ക്കി​നി​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പ​രി​യാ​രം സി.​ഐ​യും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സൂ​പ്ര​ണ്ടും ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് സ​മ​രം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ്ര​തി​പ​ക്ഷ യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മാ​ർ​ച്ച്. പ​ല സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ക​ടു​ത്ത അ​മ​ർ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഡോ​ക്ട​റോ​ട് അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട​ത് ഏ​റെ വി​വാ​ദ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി.

    നേ​താ​ക്ക​ൾ ക​യ​ർ​ത്ത​തി​ലു​ണ്ടാ​യ ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ക​യും കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് രോ​ഗി​ക​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ആ​തു​രാ​ല​യ​മാ​ണ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വാ​ദം മാ​ത്രം വി​ള​ഞ്ഞ് ന​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി

    നേ​താ​ക്ക​ൾ ശി​ശു​രോ​ഗ വി​ഭാ​ഗം ഒ.​പി​യി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി വ​നി​ത ഡോ​ക്ട​റാ​യ കെ.​വി. രാ​ധാ​മ​ണി​യെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി

    ക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എ​ൻ.​ജി.​ഒ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ ശി​ശു​രോ​ഗ വി​ഭാ​ഗം ഒ.​പി​യി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി വ​നി​ത ഡോ​ക്ട​റാ​യ കെ.​വി. രാ​ധാ​മ​ണി​യെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ലി​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്നും ആ​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ചും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്രേ​രി​ത​മാ​യി മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ക്കാ​തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ചും ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ മാ​ടാ​യി ബ്ലോ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി​ഷേ​ധ മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി. എം. ​വി​ജി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ മാ​ർ​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    എ. ​സു​ധാ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി.​പി. ഷി​ജു, പി. ​ജി​തി​ൻ, പി.​കെ. പ്ര​ജീ​ഷ്, ടി.​വി. പ്ര​ണ​വ് രാ​ജ്‌, എം.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, ആ​ർ. അ​ജി​ത, കെ.​പി. അ​ർ​ജു​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് ബാ​രി​ക്കേ​ഡ് ​വെ​ച്ച് മാ​ർ​ച്ച് ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ത് മ​റി​ക​ട​ന്ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് എം. ​വി​ജി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ സൂ​പ്ര​ണ്ടി​നെ​യും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജി​നെ​യും ക​ണ്ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

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    TAGS:transferGovernment staffControversygovernment medical college kannur
    News Summary - വീ​ണ്ടും വി​വാ​ദ വേ​ദി​യാ​യി ഗ​വ.​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്
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