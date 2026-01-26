Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightPayyannurchevron_rightടി.ഐ. മധുസൂദനൻ...
    Payyannur
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 9:44 AM IST

    ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ എം.എൽ.എക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തൽ; വി.എസിന്റെ ചിത്രം വെച്ച് കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ പോസ്റ്റർ

    text_fields
    bookmark_border
    നിങ്ങള്‍ കാട്ടിയ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ടിനിയും മുന്നോട്ട് എന്നാണ് ഫ്ലക്‌സില്‍ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്
    ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ എം.എൽ.എക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തൽ; വി.എസിന്റെ ചിത്രം വെച്ച് കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ പോസ്റ്റർ
    cancel
    Listen to this Article

    പയ്യന്നൂര്‍: ഫണ്ട് തിരിമറി വിവാദത്തില്‍ ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ എം.എൽ.എക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ സി.പി.എം ജില്ല കമ്മിറ്റി അംഗം വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിച്ചും പയ്യന്നൂരിൽ പോസ്റ്റര്‍.

    പയ്യന്നൂര്‍ കാരയിലാണ് പോസ്റ്റര്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്റെ ചിത്രവും പോസ്റ്ററിലുണ്ട്. 'നിങ്ങള്‍ കാട്ടിയ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ടിനിയും മുന്നോട്ട് എന്നാണ്' ഫ്ലക്‌സില്‍ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തിരിമറി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ സി.പി.എം കണ്ണൂര്‍ ജില്ല കമ്മിറ്റി അംഗമായ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ ഒറ്റുകാരന്‍ എന്നാരോപിച്ച് വ്യാപകമായി ഫ്ലക്‌സ് ബോര്‍ഡുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsV Kunjikrishnankannur
    News Summary - Disclosure against T.I. Madhusudhanan MLA
    Similar News
    Next Story
    X