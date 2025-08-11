Begin typing your search above and press return to search.
    Payyannur
    Posted On
    11 Aug 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    11 Aug 2025 9:47 AM IST

    ഈ കുടക്കല്ലുകൾക്കും വേണ്ടേ ഒരു ‘സംരക്ഷണക്കുട’

    Kudakallu
    ചെ​റു​താ​ഴം ഏ​ഴി​ലോ​ട്ടെ ഹി​സ്റ്റോ​റി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലെ കു​ട​ക്ക​ല്ല് കാ​ടു​ക​യ​റി​യ നി​ല​യി​ൽ

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​ത്ര പ​ഴ​യ ച​രി​ത്ര​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് വാ​ദി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വാ​യ​ട​പ്പി​ച്ച ച​രി​ത്ര സാ​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കു​ട​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ. ശി​ലാ​യു​ഗ കാ​ല​ഘ​ട്ടം വ​രെ ച​രി​ത്രം നീ​ളു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​യി​ൽ പ​ല ക​ല്ലു​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ പാ​ത​യി​ലാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ചി​ല മു​നി​യ​റ​ക​ളും കു​ട​ക്ക​ല്ലു​ക​ളും മ​ഹാ​ശി​ലാ​യു​ഗ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണെ​ന്ന് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ, കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ലം, ചെ​റു​താ​ഴം, ക​രി​വെ​ള്ളൂ​ർ പെ​ര​ളം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ണി​യാ​ൻ​കു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ പാ​ത​യി​ലാ​ണ്.

    2015ൽ ​ചെ​റു​താ​ഴം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഏ​ഴി​ലോ​ട് അ​ടു​പ്പൂ​ട്ടി​പ്പാ​റ അ​ഥ​വാ കു​ട​ക്ക​ല്ല് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹി​സ്റ്റോ​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ക്ക് കാ​ടു​മൂ​ടി ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2500 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​ക​മാ​യ ചെ​റു​താ​ഴം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ട​പ്പൂ​ട്ടി​പ്പാ​റ കാ​രാ​ട്ട് - ഏ​ഴി​ലോ​ട്-​കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ലം റോ​ഡ​രി​കി​ലാ​ണ് അ​ടു​പ്പൂ​ട്ടി​പ്പാ​റ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വി​ട്ടാ​ണ് അ​ടു​പ്പൂ​ട്ടി​പ്പാ​റ ച​രി​ത്രോ​ദ്യാ​ന​മാ​ക്കി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ആ​യി​രു​ന്ന ബാ​ല​കി​ര​ൺ ആ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​ൻ. ഈ ​ച​രി​ത്രോ​ദ്യാ​ന​മാ​ണ് കാ​ടു​മൂ​ടി​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ​ത്.

    റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ധാ​ന കാ​വ​ട​ത്തി​ലൂ​ടെ പാ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​യി​ല്ലാ​താ​യി. പാ​ർ​ക്കി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ പു​ല്ലു​വ​ള​ര്‍ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. അ​ടു​പ്പൂ​ട്ടി​പ്പാ​റ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ലേ​ക്ക് ചെ​റു​താ​ഴ​ത്തെ ക​ണ്ണി ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക ബിം​ബ​മാ​യി​ട്ടും അ​ത് സം​ര​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ കാ​ടു ക​യ​റി ന​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു. കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ച്ച് അ​ടു​പ്പൂട്ടി​പ്പാ​റ ഹി​സ്റ്റോ​റി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ക​ണി​യാ​ൻ​കു​ന്നി​ൽ ഒ​രു പ​റ​മ്പി​ൽ ത​ന്നെ നി​ര​വ​ധി കു​ട​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. ​ ഇ​തും നാ​ശ​ത്തിന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​ണ്. സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പ​റ​മ്പി​ലാ​ണ് പ​റ​മ്പു വാ​ങ്ങി സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ച​രി​ത്ര സ്നേ​ഹി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം ബ​ധി​ര ക​ർ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​തി​ക്ക്. കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ലം ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്തു​ള്ള ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷ​ണം തേ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    മ​ഹാ​ശി​ല​യു​ഗ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​വു ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി വ​ലി​യ ക​ല്ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ണി​ത സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് കു​ട​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ. മൂ​ന്ന് വ​ലി​യ ക​ല്ലു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​വെ​ച്ച് അ​തി​ന്മേ​ൽ​ വി​സ്താ​ര​മു​ള്ള ക​ല്ല് വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ഈ ​ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ കു​ട​ക്ക​ല്ല് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

