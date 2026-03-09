Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightPayyannurchevron_rightആട്ടവിളക്കിന് മുന്നിൽ...
    Payyannur
    Posted On
    date_range 9 March 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 10:44 AM IST

    ആട്ടവിളക്കിന് മുന്നിൽ നിറഞ്ഞാടി അംഗനമാർ

    text_fields
    bookmark_border
    ആട്ടവിളക്കിന് മുന്നിൽ നിറഞ്ഞാടി അംഗനമാർ
    cancel
    camera_alt

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ക​ഥ​ക​ളി​യ​ര​ങ്ങ് പ്ര​തി​മാ​സ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​നി​താ ദി​ന​ത്തിൽ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ വ​നി​താ ക​ഥ​ക​ളി സം​ഘം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ദ​ക്ഷ​യാ​ഗം ക​ഥ​ക​ളി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: ആ​ണ​ഹ​ങ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ൾ​രൂ​പ​മാ​യ ദ​ക്ഷ​നാ​യി അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​യ​ത് എ​ൻ. ഗീ​ത. ഗോ​പാ​ഗ്നി ജ്വ​ലി​പ്പി​ച്ച് അ​ഹ​ന്ത​യെ ത​ല്ലി​യു​ട​ച്ച ശി​വ​നാ​യി സ​ദ​സ്സി​നെ ഭ​യ​ഭ​ക്തി​യു​ടെ വൈ​കാ​രി​ക ത​ല​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത് ര​ഞ്ജി​നി സു​രേ​ഷ്. തീ​ർ​ന്നി​ല്ല, ഇ​ന്ദ്ര​നാ​യി കാ​ർ​ത്തി​ക പ്ര​മോ​ദും സ​തി​യാ​യി സു​മ വ​ർ​മ്മ​യും വീ​ര​ഭ​ദ്ര​നാ​യി ഗീ​ത വ​ർ​മ്മ​യും അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ന്താ​ഷ്ട്ര വ​നി​താ​ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ആ​ട്ട​ക്ക​ഥ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ശ്രേ​ഷ്ഠ​ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വി​നെ കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ക​ഥ​ക​ളി​യ​ര​ങ്ങി​ന്റെ 312ാം പ്ര​തി​മാ​സ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ വ​നി​താ ക​ഥ​ക​ളി സം​ഘം സ്ത്രീ​ക​ള മാ​ത്രം അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ആ​ട്ട​ക്ക​ഥ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ന്റെ വ​നി​താ​ദി​ന​ത്തി​ന് പു​തു​മ നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ഴ്ചാ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ര​യി​മ്മ​ൻ ത​മ്പി​യു​ടെ ദ​ക്ഷ​യാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ഥ. ഇ​ന്ദ്ര​നും ഭ​ദ്ര​കാ​ളി​യു​മാ​യി വേ​ഷ​പ​ക​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി കാ​ർ​ത്തി​ക പ്ര​മോ​ദ് മ​റ്റൊ​രു ച​രി​ത്രം കൂ​ടി എ​ഴു​തി. സ്ത്രീ​ക​ൾ ക​ഥ​ക​ളി​യ​ര​ങ്ങി​ൽ എ​ത്താ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യി​ലെ ഒ​രു​സം​ഘം അം​ഗ​ന​മാ​ർ ക​ളി പ​ഠി​ച്ച് വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. 1974ൽ ​ആ​ണ് സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. സം​ഘ​ത്തി​ന് 2017ൽ ​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നാ​രി​ശ​ക്തി പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ര​ങ്ങി​ൽ അം​ഗ​ന​മാ​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ണി​യ​റ അ​ട​ക്കി​വാ​ണ​ത് പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ ത​ന്നെ. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ അ​ർ​ജു​ൻ രാ​ജും സ​ദ​നം പ്രേ​മ​നു​മാ​ണ് പാ​ട്ടു​കാ​ർ. ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ശ്രീ​വി​ൻ, തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ മി​ഥു​ൻ​മു​ര​ളി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ചെ​ണ്ട​ക്കാ​ർ. ആ​ർ.​എ​ൽ.​വി. ജി​തി​ൻ, ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം നീ​ല​ക​ണ്ഠ‌​ൻ ന​മ്പീ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ദ്ദ​ളം വാ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​ർ.​എ​ൽ.​വി. അ​നു​രാ​ജ്, തൃ​പ്പു​ണി​ത്തു​റ മി​ഥു​ൻ മു​ര​ളി എ​ന്നി​വ​ർ ചു​ട്ടി​യും ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ഹ​രി​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ, സ​നീ​ഷ് വൈ​ക്കം എ​ന്നി​വ​ർ അ​ണി​യ​റ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. ശ്രീ​പ്ര​ഭ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​മാ​യി​രു​ന്നു വേ​ദി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ArtWomen Empowermentcultural eventAttavilakku
    News Summary - Crowds gather in front of the Attavilakku
    Similar News
    Next Story
    X