Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightPayyannurchevron_rightഇ​ന്ന് ചി​ത്തി​ര:...
    Payyannur
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 9:39 AM IST

    ഇ​ന്ന് ചി​ത്തി​ര: ഒ​രു​ക്കാം തു​മ്പ​പ്പൂ​കൊ​ണ്ടൊരു പൂ​ക്ക​ളം

    text_fields
    bookmark_border
    Thumba Plant
    cancel
    camera_alt

    തു​മ്പ​ച്ചെ​ടി

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: 'നാ​ഴി​യു​രി പാ​ലു​കൊ​ണ്ട് നാ​ടാ​കെ ക​ല്യാ​ണം. നാ​ല​ഞ്ച് തു​മ്പ​കൊ​ണ്ട് മാ​ന​ത്തൊ​രു ക​ല്യാ​ണം' എ​ന്ന ഗാ​നം പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​ണ്. തു​മ്പ​പ്പൂ​വു​കൊ​ണ്ട് മാ​ന​ത്ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഭൂ​മി​യി​ലും പൊ​ന്നോ​ണം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി​രു​ന്നു പ​ഴ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. ര​ണ്ടാം ദി​ന​മാ​യ ചി​ത്തി​ര​യി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​രം പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് ക​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ക. തു​മ്പ​പ്പൂ​വി​നൊ​പ്പം തു​ള​സി​കൂ​ടി പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത് ഈ ​ദി​വ​സ​മാ​ണ്. ചി​ത്തി​ര​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ചോ​തി നാ​ളി​ലും തു​മ്പ​യും തു​ള​സി​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ണ്ട് പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ തു​മ്പ​യു​ടെ സ്ഥാ​ന​വും അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ധി​നി​വേ​ശ പൂ​ക്ക​ൾ​ത​ന്നെ.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​ക വാ​ർ​ഷി​ക സ​സ്യ​മാ​ണ് തു​മ്പ. തൂ​വെ​ള്ള നി​റ​മു​ള്ള അ​രി​മ​ണി പൂ​ക്ക​ള​ണി​ഞ്ഞ് കൂ​ട്ടം​കൂ​ട്ട​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തു​മ്പ​ച്ചെ​ടി​ത​ന്നെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. 'തു​മ്പ​പ്പൂ ചോ​റ്' എ​ന്ന ശൈ​ലി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സാ​ഹി​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​മ്പ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി വ​രു​ന്ന​തു കാ​ണാം. അ​രി​മ​ണി​പോ​ലെ വെ​ളു​ത്ത​തും ചെ​റു​തു​മാ​യ പൂ​വാ​ണ് തു​മ്പ​പ്പൂ​പോ​ലു​ള്ള ചോ​റ് എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. ര​ണ്ട​ടി​യി​ലേ​റെ പൊ​ക്കം​വ​രാ​ത്ത തു​മ്പ​യു​ടെ ത​ണ്ട്, ഇ​ല, പൂ​വ് ഇ​വ ഔ​ഷ​ധ ഗു​ണ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​താ​ണ്. ശാ​സ്ത്ര​നാ​മം ല്യൂ​ക്കാ​സ് ആ​സ്പ​റ. കു​ടും​ബം ലോ​ബി​യേ​റ്റേ.

    വെ​ള്ളൂ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ പൂ​ക്ക​ളം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പൂ​വാ​ടി

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: ഓ​ണ​ത്തി​ന് പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങി വെ​ള്ളൂ​ർ ഗ​വ. ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​വി​സ് സ്കീ​മി​ന്‍റെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി ക്ല​ബി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി. ജൂ​ൺ മാ​സ​ത്തി​ൽ ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ട് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വ​ന്ന മാ​റ്റം ധാ​രാ​ളം ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ശി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യി.

    വെ​ള്ളൂ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് പാ​ക​മാ​യ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​കൃ​ഷി

    എ​ങ്കി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ചെ​ടി​ക​ൾ പൂ​വി​ട്ട് വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങി. ഉ​ത്രാ​ട ത​ലേ​ന്ന് പൂ​ക്ക​ൾ പ​റി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യം അ​ധി​കൃ​ത​ർ. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ഫി​സ​ർ എ. ​രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി, എ. ​നീ​മ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ണം വി​പ​ണ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഓ​ണം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കാ​ർ​ഷി​ക, വ്യ​വ​സാ​യ ച​ന്ത തു​റ​ന്നു. ഷേ​ണാ​യി സ്ക്വ​യ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച മേ​ള​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ടി.​ഐ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ കെ.​വി. ല​ളി​ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വ്യ​വ​സാ​യ വി​ക​സ​ന ഓ​ഫി​സ​ർ ടി. ​ലി​ജി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി. കു​ഞ്ഞ​പ്പ​ൻ, സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​രാ​യ സി. ​ജ​യ, വി. ​ബാ​ല​ൻ, ടി.​പി. സെ​മീ​റ, ടി. ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, വി.​വി. സ​ജി​ത, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​കെ. ഫ​ൽ​ഗു​ന​ൻ, ഇ​ക്ബാ​ൽ പോ​പ്പു​ല​ർ, ന​സീ​മ, എം.​പി. ചി​ത്ര, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ എം. ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഓ​ണം വി​പ​ണ​ന​മേ​ള ടി.​ഐ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ചെ​റു​കി​ട, ഗ്രാ​മ, കു​ടി​ല്‍ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൈ​ത്ത​റി, ഖാ​ദി, കു​ടും​ബ​ശ്രീ, ചെ​റു​കി​ട-​ഗ്രാ​മ, കു​ടി​ല്‍ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ്യ​വ​സാ​യ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍, എം.​എ​സ്.​എം.​ഇ.​പി.​എം.​ഇ.​ജി.​പി, പ്ര​കൃ​തി ജീ​വ​ന ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍, അ​ടു​ക്ക​ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, അ​രി എ​ന്നി​വ മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ല്‍ മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pookkalamonam festivalFlowers
    News Summary - Chitthira; A flower garden with a few flowers
    Similar News
    Next Story
    X