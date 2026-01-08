Begin typing your search above and press return to search.
    8 Jan 2026 11:49 AM IST
    8 Jan 2026 11:49 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​വും: ത​റി​യി​ൽ ജീ​വി​തം നെ​യ്ത ബി​ന്ദു​വും എ​ലി​സ​ബ​ത്തും

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​വും: ത​റി​യി​ൽ ജീ​വി​തം നെ​യ്ത ബി​ന്ദു​വും എ​ലി​സ​ബ​ത്തും
    ബി​ന്ദു, എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് ജോ​ർ​ജ്

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: ദേ​ശീ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ഊ​ടും പാ​വും തീ​ർ​ത്ത ഖാ​ദി​യി​ൽ ജീ​വി​തം നെ​യ്ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​വു​ന്നു. പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഫ​ർ​ക്ക ഗ്രാ​മോ​ദ​യ ഖാ​ദി സം​ഘ​ത്തി​ലെ നെ​യ്ത്ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് വ​നി​ത​ക​ളെ​യാ​ണ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രേ​ഡി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​ഘ​ത്തി​ലെ നെ​യ്ത്ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ ചെ​റു​പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ കെ.​വി. ബി​ന്ദു​വും എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് ജോ​ർ​ജു​മാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രേ​ഡി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​വു​ന്ന​ത്. 26ന് ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക.

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഫ​ർ​ക്ക ഖാ​ദി​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന ഉ​ൽപ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​യ ട്രി​പ്ലൈ മ​നി​ല ഷ​ർ​ട്ടി​ങ്, ടൈ ​ആ​ൻ​ഡ് ഡൈ ​മ​നി​ല ഷ​ർ​ട്ടി​ങ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം നേ​ടി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ബി​ന്ദു​വും എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് ജോ​ർ​ജും. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി കേ​ര​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ട്രി​പ്ലൈ മ​നി​ല ഷ​ർ​ട്ടി​ങ് കാ​ണു​ക​യും ഉ​ൽപ​ന്ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​മ​നി​ല ഷ​ർ​ട്ടി​ങ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഖാ​ദി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. ബി​ന്ദു പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഫ​ർ​ക്കാ ഗ്രാ​മോ​ദ​യ ഖാ​ദി സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​ണ്.

    ജ​നു​വ​രി 22ന് ​ഇ​രു​വ​രും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കും. ഖാ​ദി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ​രം ഖാ​ദി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഫ​ർ​ക്കാ ഗ്രാ​മോ​ദ​യ ഖാ​ദി സം​ഘ​ത്തി​നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ബി​ന്ദു 16 വ​ർ​ഷ​വും എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് 13 വ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ട്.

