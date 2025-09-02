Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Payyannur
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:05 PM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി പിടിയിൽ

    എം.ഡി.എം.എയുമായി പിടിയിൽ
    അ​ബ്ദു​ൽ സ​മീ​ഹ് സാ​ലു

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: 2.812 ഗ്രാം ​മാ​ര​ക മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​യ എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഇ.​വൈ. ജ​സി​റ​ലി​യും സം​ഘ​വും ക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​നു സ​മീ​പം ശ്രീ​സ്ഥ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു​ൽ സ​മീ​ഹ് സാ​ലു​​വിനെ​യാ​ണ് (25) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ത്തി​ൽ അ​സി. എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഗ്രേ​ഡ് എം.​പി. സ​ർ​വ​ജ്ഞ​ൻ, പ്രി​വ​ന്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഗ്രേ​ഡ് സി. ​പ​ങ്ക​ജാ​ഷ​ൻ, വി.​പി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, പി.​പി. ര​ജി​രാ​ഗ്, കെ. ​ര​മി​ത്ത്, വ​നി​ത സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ പി. ​ജി​ഷ എ​ന്നി​വ​രു​മുണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Kannur NewsMDMAdrug seizurearrested
    News Summary - Arrested with MDMA
