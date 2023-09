കടയിൽനിന്ന് പട്ടാപ്പകൽ 5000 രൂപ കവർന്നു: കുട്ടികളെ പൊലീസ് തിരയുന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ല്‍ ക​ട​യി​ല്‍ നി​ന്ന് 5000 രൂ​പ ക​വ​ര്‍ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് തിര​യു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11.50നാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. പി​ലാ​ത്ത​റ ബസ് സ്സ്റ്റാൻഡിന് സ​മീ​പ​ത്തെ കെ.​പി.​എം കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ചു​മ​ടു​താ​ങ്ങി സ്വ​ദേ​ശി എ​ന്‍.​പി. റ​സാ​ഖി​ന്റെ സ്‌​പോ​ര്‍ട്ടെ​ക്‌​സ് ക​ട​യി​ലാ​ണ് ക​വ​ര്‍ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്.പാ​ന്റ്‌​സും ക​റു​പ്പും നീ​ല​യും ടീ​ഷ​ര്‍ട്ടും ധ​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ര​ണ്ടു പേ​രും വെ​ള്ള​യി​ല്‍ കു​ത്തു​ക​ളു​ള്ള ഷ​ര്‍ട്ട് ധ​രി​ച്ച ഒ​രാ​ളു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ 15 വ​യ​സ്സില്‍ താ​ഴെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള മൂ​ന്നു കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് മേ​ശ​വ​ലി​പ്പി​ല്‍ നി​ന്നു സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യി 5000 രൂ​പ ക​വ​ര്‍ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. താ​ഴെ​യും മു​ക​ളി​ലു​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ട​യി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ എ​ത്തു​മ്പോ​ള്‍ റ​സാ​ഖ് മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളു. ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബാ​റ്റ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ത്തി​യ ഇ​വ​ര്‍ റ​സാ​ഖി​നോ​ടൊ​പ്പം മു​ക​ള്‍നി​ല​യി​ല്‍ ക​യ​റി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തി​ര​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം പി​ന്നീ​ട് വാ​ങ്ങാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. പി​ന്നീ​ട് ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ തി​രി​കെ​വ​ന്ന് വീ​ണ്ടും മു​ക​ള്‍നി​ല​യി​ലെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് മൂ​ന്നാ​മ​ന്‍ മേ​ശ​വ​ലി​പ്പ് തു​റ​ന്ന് പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വ​ത്രെ. മ​റ്റൊ​രാ​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കാ​നാ​യി 5000 രൂ​പ റ​സാ​ഖ് എ​ണ്ണി തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി മേ​ശ​യി​ല്‍ വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ള്‍ വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ പ​ണ​മെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ മേ​ശ തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ഷ​ണ​വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ദൃ​ശ്യം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

5000 rupees stolen from the shop in broad daylight: Police are looking for the children