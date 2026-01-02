Begin typing your search above and press return to search.
    Pappinisseri
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 1:22 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 1:22 PM IST

    എ​ന്നു തീ​രും പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി-വ​ള​പ​ട്ട​ണം പാ​ത​യി​ലെ ദു​രി​തം?

    എ​ന്നു തീ​രും പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി-വ​ള​പ​ട്ട​ണം പാ​ത​യി​ലെ ദു​രി​തം?
    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി-​വ​ള​പ​ട്ട​ണം റോ​ഡി​ലെ ചു​ങ്കം മു​ത്ത​പ്പ​ൻ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്

    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി: പു​തി​യ​തെ​രു ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫ​ലം കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി പാ​ത​യി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വാ​ഹ​ന​ക്കു​രു​ക്കാ​ണ്. പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി മു​ത​ൽ വ​ള​പ​ട്ട​ണം ടോ​ൾ പ്ലാ​സ വ​രെ ക​ട​ന്നു​കി​ട്ടാ​ൻ ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കും. ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ പാ​ളി​ച്ച​ക​ൾ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന​ത് ചു​ങ്കം മു​ത്ത​പ്പ​ൻ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ്.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ബ​സു​ക​ളും മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​ശ​ത്തേ​ക്കു​മാ​യി തി​ര​ക്കേ​റി​യ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി-​വ​ള​പ​ട്ട​ണം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​താ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​നാ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​രു​ക്കി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ക​വ​ല​ക​ൾ കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ട്ട​ൺ​സ് റോ​ഡ് വ​ഴി ചു​ങ്കം മു​ത്ത​പ്പ​ൻ ക്ഷേ​ത്ര ക​വ​ല​യി​ലെ​ത്തി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് കു​രു​ക്കും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും പ​തി​വാ​കു​ന്ന​ത്.

    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി മു​ത​ൽ പു​തി​യ​തെ​രു വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്തെ പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ഞ്ഞ റോ​ഡി​ന്റെ ദ​യ​നീ​യാ​വ​സ്ഥ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​നാ​സ്ഥ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സ്ഥി​ര​മാ​യ പൊ​ലീ​സ് സ​ഹാ​യ​മോ ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ൽ സം​വി​ധാ​ന​മോ ഇ​ല്ല.

    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി ചു​ങ്കം മു​ത​ൽ പു​തി​യ​തെ​രു വ​രെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ കെ.​വി. സു​മേ​ഷ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പും വ​ള​പ​ട്ട​ണം പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സം മു​ത​ൽ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യാ​ണ് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലും കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി. റോ​ഡി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ല്ല സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ​തെ​രു ഭാ​ഗ​ത്തും സ​മാ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ സു​ഖ​യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് പ്ര​ശം​സ ല​ഭി​ച്ച​താ​യും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ണ്ടാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    എ​വി​ടെ പോ​യി ട്രാ​ഫി​ക് സ​ർ​ക്കി​ൾ?

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ലെ ​ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ഭാ​ഗ​ത്ത് ട്രാ​ഫി​ക് സ​ർ​ക്കി​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും ശു​പാ​ർ​ശ​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ​യെ​ല്ലാം ക​ട​ലാ​സി​ലൊ​തു​ങ്ങി. പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി റോ​ഡ് ക​വ​ല​യി​ൽ വ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ഷ്കാ​രം അ​നി​വാ​ര്യം

    നി​ല​വി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഭാ​ഗി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പ​ക​രം സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത പു​നഃസം​ഘ​ട​ന അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ദി​നം​പ്ര​തി വ​ർ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ണം. പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നാ​ലും പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി-​വ​ള​പ​ട്ട​ണം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കു​രു​ക്ക് സ്വ​യം ഒ​ഴി​വാ​കി​ല്ല. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത പു​തി​യ​തെ​രു, ക​ണ്ണൂ​ർ പ​ട്ട​ണം, ത​ല​ശ്ശേ​രി പ​ട്ട​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    അ​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ബ​സു​ക​ൾ ക​ണ്ണൂ​ർ, ത​ല​ശ്ശേ​രി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രി​ക. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് തു​റ​ന്ന സ​മീ​പ​ന​വും ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശി​യാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി​ക്കും വ​ള​പ​ട്ട​ണ​ത്തി​നു​മി​ട​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി റോ​ഡ് ക​വ​ല​യി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് സ​ർ​ക്കി​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ലും, വ​ള​പ​ട്ട​ണം പാ​ല​ത്തി​ന് ബ​ദ​ൽ പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്ക​ലും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

