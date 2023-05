മഴക്കുമുന്നേ തോടുമൂടിയ പ്രവൃത്തി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തു​രു​ത്തി​തോ​ടി​ന്റെ നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് ത​ട​ഞ്ഞ ന​ട​പ​ടി മ​ഴ​ക്കു​മു​ന്നേ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി. ഹൈ​വേ ബൈ​പാ​സ് പ്ര​വൃ​ത്തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തോ​ട് മൂ​ടി​യ​തി​നെ​തി​രെ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹൈ​കോ​ടതിയി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് ഹൈ​കോ​ട​തി സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ചി​ൽ നി​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. മ​ൺ​സൂ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വെ​ള്ളം മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​പോ​ലെ ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി അ​ഡ്വ. പി.​യു. ശൈ​ല​ജ​ൻ ആ​ണ് ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്. Show Full Article

The High Court should restore the covered work before the rains