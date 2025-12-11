Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pappinisseri
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 10:06 AM IST

    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്‌​മു​ക്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്

    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്‌​മു​ക്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്
    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ മാ​തൃ​കാ ഹ​രി​ത ബൂ​ത്താ​യ ആ​റോ​ൺ

    യു.​പി സ്ക്കൂ​ളി​ന് പു​റ​ത്ത് അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന

    ഹ​രി​ത സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഹ​രി​ത സൗ​ഹൃ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ സ​ജ്ജ​മാ​യി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ബൂ​ത്തു​ക​ളും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്‌ മു​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഓ​രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​യും ശു​ചി​ത്വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹ​രി​ത ക​ർ​മ​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സേ​വ​ന​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ച് ബൂ​ത്തു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​റോ​ൺ യു.​പി സ്കൂ​ൾ, ഈ ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​കാ ഹ​രി​ത ബൂ​ത്ത് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്ത് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​പ​യോ​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പോ​ളി​ങ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും കു​ടി​വെ​ള്ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ ന​ൽ​കാ​ൻ ഹ​രി​ത ക​ർ​മ​സേ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തും.

    TAGS:Kannur NewsPappinisseriElection Newsplastic-freeKerala Local Body Election
