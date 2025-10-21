Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pappinisseri
    21 Oct 2025 11:40 AM IST
    21 Oct 2025 11:40 AM IST

    തകർന്ന് പാപ്പിനിശ്ശേരി മേൽപാലം; കുഴികൾ 30

    വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​മെ​ന്ന​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മി​ല്ല
    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ലെ വ​ലു​തും ചെ​റു​തു​മാ​യ കു​ഴി​ക​ൾ

    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി: പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ലെ ത​ക​ർ​ച്ച​യും കു​ഴി​ക​ൾ​ക്കും യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു. ത​ക​ർ​ച്ച നേ​രി​ടു​ന്ന പാ​ല​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 30 ഓ​ളം വ​ലി​യ കു​ഴി​ക​ളും പാ​തി​യ​ട​ച്ച നി​ര​വ​ധി കു​ഴി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ദി​നം​പ്ര​തി നി​ര​വ​ധി ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ണ് പ​ല​ർ​ക്കും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ലം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മി​ല്ല.

    പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പു​ത​ന്നെ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ന​ങ്ങാ​പാ​റ ന​യ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹ്യ നേ​താ​ക്ക​ളും വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20നാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ദ സം​ഘം പാ​ലം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ്ന് അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ആ​ദ്യം​മു​ത​ൽ ത​ന്നെ പാ​ല​ത്തി​ന്റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്തെ എ​ക്സ്പാ​ൻ​ഷ​ൻ ജോ​യ​ന്‍റ് ത​ക​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ത​ക​ർ​ച്ച​യും വി​ള്ള​ലും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​ല​ത്തി​ലെ കു​ഴി അ​ട​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. മൈ​ക്രോ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ന്‍റെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കു​പ്പി​യു​മാ​ണ് വി​ള്ള​ൽ അ​ട​ക്കാ​ൻ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളോ​ന്നും മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ലെ ത​ക​ർ​ച്ച​ക്ക് ഫ​ലം ക​ണ്ടി​ല്ല. റെ​യി​ൽ​വേ ലൈ​നി​നി​ന് മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മാ​റി കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തെ സ്പാ​നു​ക​ൾ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പ​ൻ​ഷ​ൻ ജോ​യ​ന്‍റാ​ണ് പൊ​ട്ടി ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ക​മ്പി​ക​ളും കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റും ത​ക​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​പ്പം കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഭാ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള തൂ​ണി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ര​വ​ധി വ​ലു​തും ചെ​റു​തു​മാ​യ കു​ഴി​യും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​റ്റ​ൻ ലോ​റി​ക​ള​ട​ക്കം ക​ട​ന്നു പോ​കു​മ്പോ​ൾ മു​റി​ഞ്ഞ ഇ​രു​മ്പു​പ​ട്ട മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളു​ന്ന​തും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്.

    2013ൽ ​പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി പി​ലാ​ത്ത​റ റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് 120 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ റോ​ഡും പാ​ല​വും 2018 ലാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ത്ത​ത്.മേ​ൽ​പാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യം എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ കെ.​വി. സു​മേ​ഷ്, എം. ​വി​ജി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗം ചേ​രു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം. ​അ​ഞ്ജ​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഐ​സ​ക് വ​ർ​ഗീ​സ്, കെ.​എ ച്ച്.​ആ​ർ.​ഐ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സോ​ണി, എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​സ്. ഷെ​മി, പി.​ഡ​ബ്ല്യു. ഡി ​എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ കെ. ​ജി​ഷ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എം. ​സ​ജി​ത്ത്, എ.​ഇ. സ​ച്ചി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്ക​കം പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് പാ​ഴ്‌​വാ​ക്കാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. ഇ​നി എ​ത്ര​കാ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക.

