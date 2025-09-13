Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightPappinisserichevron_rightമേ​ൽ​പാ​ലം...
    Pappinisseri
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:42 AM IST

    മേ​ൽ​പാ​ലം എ​ക്സ്പ​ൻ​ഷ​ൻ ജോ​യ​ന്‍റ് ത​ക​ർ​ച്ച; കു​ലു​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ൽ സ്പാ​നു​ക​ൾ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പ​ൻ​ഷ​ൻ ജോ​യ​ന്‍റാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്
    മേ​ൽ​പാ​ലം എ​ക്സ്പ​ൻ​ഷ​ൻ ജോ​യ​ന്‍റ് ത​ക​ർ​ച്ച; കു​ലു​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    cancel
    camera_alt

    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ ലൈ​നി​നി​ന് മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മാ​റി കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തെ സ്പാ​നു​ക​ൾ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പ​ൻ​ഷ​ൻ ജോ​യ​ന്‍റ് പൊ​ട്ടിത്തക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി: കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി റോ​ഡി​ലെ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ൽ സ്പാ​നു​ക​ൾ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പ​ൻ​ഷ​ൻ ജോ​യ​ന്‍റ് ത​ക​ർ​ന്നി​ട്ടും കു​ലു​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ. വ​ലി​യ അ​പാ​ക​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ദി​നം​പ്ര​തി നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ന​ത്തി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ന​ക്കു​ക​യാ​ണ്. റെ​യി​ൽ​വേ ലൈ​നി​നി​ന് മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മാ​റി കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തെ സ്പാ​നു​ക​ൾ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പ​ൻ​ഷ​ൻ ജോ​യ​ന്‍റാ​ണ് പൊ​ട്ടി ത​ക​ർ​ന്ന​ത്.

    ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ക​മ്പി​ക​ളും കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റും ത​ക​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​പ്പം കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഭാ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള തൂ​ണി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ കു​ഴി​യും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം എ​ക്സ്പ​ൻ​ഷ​ൻ ജോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യി​ണ​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ ഇ​രു​മ്പ് പ​ട്ട​യും മു​റി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​ണ് കൂ​റ്റ​ൻ ലോ​റി​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ക​ട​ന്നു പോ​കു​മ്പോ​ൾ മു​റി​ഞ്ഞ ഇ​രു​മ്പ്പ​ട്ട മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളു​ന്ന​തും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി റോ​ഡും മേ​ൽ​പ്പാ​ല​ങ്ങ​ളും തു​റ​ന്ന് കൊ​ടു​ത്ത് ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​പാ​ക​ങ്ങ​ൾ ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും വ​ലി​യ വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലേക്കാ​ണ് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൂ​റ്റ​ൻ വാ​ഹ​ന നി​ര

    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി-​പി​ലാ​ത്ത​റ കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി റോ​ഡ് വാ​ഹ​ന ബാ​ഹു​ല്യ​ത്താ​ലും വീ​ർ​പ്പ് മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. ദേ​ശീ​യപാ​ത നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ട​ക്ക് നി​ന്നും തെ​ക്ക് നി​ന്നും ദേ​ശീ​യ പാ​ത​ക​ൾ വ​ഴി വ​രു​ന്ന കൂ​റ്റ​ൻ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം കി​ലോ മീ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ ദൂ​ര​വും സ​മ​യ ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി റോ​ഡി​നെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി അ​പാ​ക​ങ്ങ​ൾ പേ​റു​ന്ന മേ​ൽ​പ്പാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന ബാ​ഹു​ല്യം താ​ങ്ങാ​നാ​കാ​ത്ത​തും ത​ക​ർ​ച്ച​ക്കും അ​പാ​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​യി കു​ഴി​ക​ളും ത​ക​ർ​ച്ച​യും

    വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ നി​ർ​മി​ച്ച് തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ത്ത പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി-​പി​ലാ​ത്ത​റ റോ​ഡി​ന്‍റെ നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ്ഥ മൂ​ക്ക​ത്ത് വി​ര​ൽ വെ​ച്ച് പോ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്‌. റോ​ഡും ഇ​രു​പാ​ല​ങ്ങ​ളും പ​തി​വാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന് യാ​ത്ര ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കു​ന്നു. റോ​ഡി​ന്‍റെ അ​റ്റ​കുറ്റ പ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് തീ​രു​മാ​ന​മാ​യെ​ങ്കി​ലും പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് മി​ണ്ടാ​ട്ട​മി​ല്ല. ത​ക​ർ​ച്ച​ക്കി​ട​യി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ടി.​പി റോ​ഡി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച 216 സോ​ളാ​ർ വി​ള​ക്കു​ക​ളും ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കാ​ൻ പോ​ലും അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:collapsesNational Highway constructionoverpass
    News Summary - Overpass expansion joint collapses; officials unmoved
    Similar News
    Next Story
    X