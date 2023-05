മാലിന്യം തള്ളിയാൽ പിടിവീഴും; നിങ്ങൾ കാമറ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്

cancel camera_alt പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി​യി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച കാ​മ​റ By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി: പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​വ​ര്‍ ഇ​നി കാ​മ​റ​യി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങും. ഇ​തി​നാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷം രൂ​പ ചി​ല​വി​ട്ട് 11 സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ളാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി ജ​ങ്ഷ​ന്‍ ക​ണ്ട​ല്‍ക്കാ​ട്, തു​രു​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ​യാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളാ​നെ​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് കാ​മ​റ​ക​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​റു​ക​ള​ട​ക്കം സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള കാ​മ​റ​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ല്‍ കാ​മ​റ​ക​ള്‍ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്.

If you throw garbage- you will be caught-You are under camera surveillance