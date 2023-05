cancel camera_alt ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ വ​ള​പ​ട്ട​ണം പാ​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ന് പി​ന്നി​ല്‍ ച​ര​ക്ക് ലോ​റി​യി​ടി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേരി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ വ​ള​പ​ട്ട​ണം പാ​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ന് പി​ന്നി​ല്‍ ച​ര​ക്ക് ലോ​റി​യി​ടി​ച്ച് എ​ട്ടു പേ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍ നി​ന്നും പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ഒ​നി​ക്സ് ബ​സി​ന് പി​ന്നി​ലാ​ണ് അ​തേ ദി​ശ​യി​ൽ പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ച​ര​ക്ക് ലോ​റി​യി​ടി​ച്ച​ത്. ബ​സ് ക​ണ്ട​ക്ട​ർ കു​റ്റ്യാ​ട്ടൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി കെ. ​ഷൈ​ജു​വി (44) ന്‍റെ കാ​ലി​ലെ എ​ല്ല് പൊ​ട്ടു​ക​യും ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നി​ട് വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ബ​സ് ക്ലീ​ന​ര്‍ അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി സ്വ​ദേ​ശി രാ​മ​ദാ​സി (55) ന്റെ ​ത​ല​യി​ല്‍ ഗ്ലാ​സ് ത​റ​ച്ചു​ക​യ​റി ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. ബ​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​യ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ജു (42), പ​ന്നേ​രി​ചാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി ശ്രീ​ജി​ത്ത് (45), ഇ​രി​വേ​രി സ്വ​ദേ​ശി മി​ഥു​ൻ (32), വ​യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ എ​ബി​ൻ (23), അ​ഖി​ൽ (23) എ​ന്നി​വ​ർ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ഫ​ർ​ഹാ​ൻ (25) പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി എം.​എം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ 11.20നാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ല്‍ ലോ​റി​യു​ടെ മു​ന്‍ഭാ​ഗ​വും ബ​സി​ന്‍റെ പി​ന്‍ഭാ​ഗ​വും ചെ​യ്സും ത​ക​ര്‍ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ളി. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ണ്ടാ​യി. ഖ​ലാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ക്രെ​യി​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ലോ​റി​യും ബ​സും നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. വ​ള​പ​ട്ട​ണം പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Eight people were injured when a lorry hit the back of a bus on the Valapattanam bridge