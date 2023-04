തോട് മൂടി നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തിയ പ്രശ്നം; വിമർശിച്ച് ഹൈകോടതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി: തു​രു​ത്തി​യി​ലെ തോ​ട് മൂ​ടി നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം​തേ​ടി പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​രെ എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​യാ​ക്കി റി​ട്ട് ഹ​ർ​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കു​ക​യും പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ബ​ദ​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ നേ​രി​ട്ട് അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​തെ വി​ട്ടു നി​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം നേ​രി​ട്ട​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66 നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വേ​ളാ​പു​രം -തു​രു​ത്തി തോ​ടാ​ണ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മൂ​ടി​യ​ത്. തോ​ട് മൂ​ടി​യ​തോ​ടെ കാ​ല​വ​ർ​ഷ​കാ​ല​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ലി​യ ദു​രി​തം മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടാ​ണ് പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹൈ​കോ​ട​യി​ൽ റി​ട്ട് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​ത്. കേ​സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കോ​ട​തി വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡി​ന​ടി​യി​ലൂ​ടെ ക​ലു​ങ്ക് നി​ർ​മി​ച്ച് തോ​ടി​ന്റെ മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ ധ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി ശാ​സ്ത്രീ​യ​മ​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ലു​ള്ള തോ​ട് നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ കോ​ട​തി​യെ വീ​ണ്ടും ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കോ​ട​തി ഈ ​കാ​ര്യം കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി. Show Full Article

