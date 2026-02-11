Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 11 Feb 2026 10:27 AM IST
    date_range 11 Feb 2026 10:27 AM IST

    കഞ്ചാവുമായി ബിഹാർ സ്വദേശി പിടിയിൽ

    കഞ്ചാവുമായി ബിഹാർ സ്വദേശി പിടിയിൽ
    ആസാദ് ആല

    പാപ്പിനിശ്ശേരി: 1.179 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി ബിഹാർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആസാദ് ആലയെ (30) എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാപ്പിനിശ്ശേരി ഹാപ്പിനസ് പാർക്ക് പരിസരത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ കഞ്ചാവുമായി പിടിയിലായത്. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സ്ക്വാഡ് അംഗം രജിരാഗ് പി.പി. നൽകിയ രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.

    പാപ്പിനിശ്ശേരി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ.വൈ. ജസീറലി, അസി. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് എം.പി. സർവ്വജ്ഞൻ, പ്രിവന്റീവ് ഓഫിസർ ഗ്രേഡ് വി.പി. ശ്രീകുമാർ, എക്സൈസ് കമീഷണർ സ്ക്വാഡ് അംഗം പി.പി. രജിരാഗ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ പി.പി. റെനിൽ കൃഷ്ണൻ, കെ. അമൽ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

