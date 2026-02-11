കഞ്ചാവുമായി ബിഹാർ സ്വദേശി പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 11 Feb 2026 10:27 AM IST
Updated Ondate_range 11 Feb 2026 10:27 AM IST
കഞ്ചാവുമായി ബിഹാർ സ്വദേശി പിടിയിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Bihar native arrested with ganja
Listen to this Article
പാപ്പിനിശ്ശേരി: 1.179 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി ബിഹാർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആസാദ് ആലയെ (30) എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാപ്പിനിശ്ശേരി ഹാപ്പിനസ് പാർക്ക് പരിസരത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ കഞ്ചാവുമായി പിടിയിലായത്. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സ്ക്വാഡ് അംഗം രജിരാഗ് പി.പി. നൽകിയ രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.
പാപ്പിനിശ്ശേരി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ.വൈ. ജസീറലി, അസി. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് എം.പി. സർവ്വജ്ഞൻ, പ്രിവന്റീവ് ഓഫിസർ ഗ്രേഡ് വി.പി. ശ്രീകുമാർ, എക്സൈസ് കമീഷണർ സ്ക്വാഡ് അംഗം പി.പി. രജിരാഗ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ പി.പി. റെനിൽ കൃഷ്ണൻ, കെ. അമൽ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story