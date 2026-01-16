Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightPappinisserichevron_rightച​ര​ക്കുലോ​റി...
    Pappinisseri
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 9:19 AM IST

    ച​ര​ക്കുലോ​റി നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് അപകടം

    text_fields
    bookmark_border
    ച​ര​ക്കുലോ​റി നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് അപകടം
    cancel
    camera_alt

    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പ്പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ലോ​റി

    Listen to this Article

    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി: പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പ്പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ച​ര​ക്കു ലോ​റി നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് റോ​ഡ​രി​കി​ലെ ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു ക​യ​റി. റോ​ഡി​ലും ക​ട​ക​ളി​ലും ആ​ളു​ക​ളി​ല്ലാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യി.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നി​നാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ റോ​ഡ​രി​കി​ലെ ര​ണ്ട് ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ര​മാ​യ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു. ലോ​റി​യു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ എ. ​അ​സീ​സി​ന് (23) പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ ലോ​റി​യു​ടെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്നു. ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ നാ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ് ലോ​റി​യു​ടെ ക്യാ​ബി​നി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഡ്രൈ​വ​റെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് സ​മീ​പ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ച​ര​ക്ക് ലോ​റി​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pappinisseryAccidentsRoad Accident
    News Summary - Accident due to loss of control of a forklift truck
    Similar News
    Next Story
    X