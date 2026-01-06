Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightPanurchevron_rightപാനൂർ മേഖലയുടെ...
    Panur
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 12:33 PM IST

    പാനൂർ മേഖലയുടെ ഉറക്കംകെടുത്തിയ ഭണ്ഡാര മോഷ്ടാവ് പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പാനൂർ മേഖലയുടെ ഉറക്കംകെടുത്തിയ ഭണ്ഡാര മോഷ്ടാവ് പിടിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    പാ​നൂ​ർ: പാ​നൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ണ്ഡാ​ര മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പൊ​ലീ​സി​നെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ കു​ഴ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന കു​പ്ര​സി​ദ്ധ മോ​ഷ്‌​ടാ​വ് ഒ​ടു​വി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ടി അ​ബ്ദു​ല്ല​യാ​ണ് (60) പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പാ​നൂ​ർ സി.​ഐ എം.​വി. ഷീ​ജു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്ത് വെ​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    പു​ത്തൂ​ർ കു​യി​മ്പി​ൽ ക്ഷേ​ത്രം, എ​ലാ​ങ്കോ​ട് ശ്രീ ​മ​ഹാ​വി​ഷ്‌​ണു ഭ​ദ്ര​കാ​ളി ക്ഷേ​ത്രം, ചെ​റു​പ്പ​റ​മ്പ് പു​റ്റു​വ​ൻ കാ​വ് ഭ​ഗ​വ​തി ക്ഷേ​ത്രം, പൂ​ക്കോം ക​ല്ലു​ള്ള പു​ന​ത്തി​ൽ ക്ഷേ​ത്രം, തൂ​വ്വ​ക്കു​ന്ന് അ​യ്യ​പ്പ​മ​ഠം തു​ട​ങ്ങി പാ​നൂ​ർ പ​രി​സ​ര​ത്തെ നി​ര​വ​ധി ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​യാ​ൾ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഭ​ണ്ഡാ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്നാ​ണ് പ​ണം ക​വ​ർ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. പാ​നൂ​രി​ന് പു​റ​മെ എ​ട​ച്ചേ​രി, കു​റ്റ്യാ​ടി പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ സ​മാ​ന​മാ​യ മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പാ​നൂ​രി​ലെ​ത്തി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    എ​സ്‌.​ഐ പി.​ആ​ർ. ശ​ര​ത്ത്, എ.​എ​സ്.​ഐ നി​വേ​ദ്, ബൈ​ജു, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kannur NewsAccused arrestpanurTheft Case
    News Summary - Theft case accused arrest in panur
    Similar News
    Next Story
    X