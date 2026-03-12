Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightPanurchevron_rightതുരു​മ്പെടുത്ത്​ കാംകോ...
    Panur
    Posted On
    date_range 12 March 2026 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 12:57 PM IST

    തുരു​മ്പെടുത്ത്​ കാംകോ യൂനിറ്റ്; കാ​വ​ലാ​യി ഒ​രു​പാ​റാ​വു​കാ​ര​ൻ മാ​​ത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    തുരു​മ്പെടുത്ത്​ കാംകോ യൂനിറ്റ്; കാ​വ​ലാ​യി ഒ​രു​പാ​റാ​വു​കാ​ര​ൻ മാ​​ത്രം
    cancel
    camera_alt

    അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ വ​ലി​യ വെ​ളി​ച്ച​ത്തെ കാം​കോ ക​ണ്ണൂ​ർ യൂ​നി​റ്റ്

    പാ​നൂ​ർ: വ​ലി​യ വെ​ളി​ച്ച​ത്തെ കേ​ര​ള അ​ഗ്രോ മെ​ഷി​ന​റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (കാം​കോ) യൂ​നി​റ്റ് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട് നാ​ലു​വ​ർ​ഷം. കാ​ർ​ഷി​കോ​പ​ക​ര​ണ നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഇ​വി​ടെ​യി​നി ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു പാ​റാ​വു​കാ​ര​ൻ മാ​ത്രം. ചെ​റു​വാ​ഞ്ചേ​രി​ക്ക​ടു​ത്ത വ​ലി​യ​വെ​ളി​ച്ച​ത്ത് കെ.​എ​സ്.​ഐ.​ഡി.​സി​യു​ടെ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഗ്രോ​ത്ത് സെ​ന്റ​റി​ലെ അ​ഞ്ചേ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ് കാം​കോ​യു​ടെ യൂ​നി​റ്റ്. ഉ​മ്മ​ന്‍ചാ​ണ്ടി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് കെ.​പി. മോ​ഹ​ന​ൻ കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ 2016 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ്ഥാ​പ​നം 2022 ജ​നു​വ​രി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​ത്. നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ 500 ഓ​ളം ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ടി​ല്ല​ർ മെ​ഷീ​ന്‍ തു​രു​മ്പെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ നി​ർ​മാ​ണ പ്ലാ​ന്റ്, അ​നു​ബ​ന്ധ ഓ​ഫി​സ്, കാ​ൻ​റീ​ൻ, സ്റ്റോ​റേ​ജ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ടി​ല്ല​റു​ക​ൾ, ബ്ര​ഷ് ക​ട്ട​റു​ക​ൾ, പ​മ്പ് സെ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​വി​ടെ നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2018ൽ ​ലോ​ഹൈ​റ്റ് റി​പ്പ​ർ എ​ന്ന പു​തി​യ​ത​രം കൊ​യ്ത്ത് യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി. യൂ​നി​റ്റ് വ​ൻ​വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ 2021ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ കൊ​യ്ത്തു യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യും മാ​ള യൂ​നി​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​വി​ടു​ത്തെ സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്‌​സു​ക​ൾ എ​ല്ലാം ത​ന്നെ മാ​ള യൂ​നി​റ്റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. എ​ക്കോ ലേ​പ്പാ​ഡ് ടി​ല്ല​റി​ന്റെ ഉ​ൽ​പ്പാ​പാ​ദ​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ മ​റ്റു യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ഇ​തോ​ടെ വ​ലി​യ വെ​ളി​ച്ചം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന പ്ലാ​ൻ​റ് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി.

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ത്താ​ണി, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മാ​ള, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാം​കോ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kannur local newskamcoRural areas
    News Summary - The Kamco unit has rusted away; now only one guard is on duty
    Similar News
    Next Story
    X