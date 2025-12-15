Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightPanurchevron_rightവ്യാപക അക്രമത്തിൽ...
    Panur
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 8:40 AM IST

    വ്യാപക അക്രമത്തിൽ അശാന്തമായി ജില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    സ്ഥ​ല​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്
    district, turmoil,due,widespread,violence,പാനൂർ, കണ്ണൂർ,പാറാട്,ഗാന്ധി പ്രതിമ
    cancel
    camera_alt

    രാ​മ​ന്ത​ളി​യി​ൽ ഗാ​ന്ധി പ്ര​തി​മ​യു​ടെ മൂ​ക്ക് ത​ക​ർ​ത്ത നി​ല​യി​ൽ, പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പു​ഞ്ച​ക്കാ​ട് ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ വീ​ട്ടുവ​രാ​ന്ത​യി​ൽ റീ​ത്ത് വെ​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല പ്രഖ്യാപനത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ അക്രമങ്ങളിൽ സമാധാനം നഷ്ട​പ്പെട്ട് കണ്ണൂർ. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറി.

    സി.​പി.​എം-​യു.​ഡി.​എ​ഫ്, സി.​പി.​എം-​ബി.​ജെ.​പി, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ-​ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മ്മി​ലാ​ണ് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, പാ​നൂ​ർ, മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, ക​ണ്ണൂ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യു​മാ​യി ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ആ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി. അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നാ​യി പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ർ​ഷ ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ വീ​ടി​ന് നേ​രെ ബോ​​ബേ​റും ഗാ​ന്ധി പ്ര​തി​മ​ക്ക് നേ​രെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി. ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വീ​ട് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും റീ​ത്ത് വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ശി​വ​പു​ര​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ-​മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മ്മി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്, ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പോ​ർ​വി​ളി ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​വാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ക​ന​ത്ത ജാ​ഗ്ര​ത​യി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പാ​നൂ​ർ, പാ​റാ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ നൂ​റോ​ളം പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ആ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണംശ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പയ്യന്നൂരിൽ വ്യാപക ആക്രമം

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​യ്യ​ന്നൂ​രും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. രാ​മ​ന്ത​ളി​യി​ൽ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​തി​മ​ക്ക് നേ​രെ നടന്ന അക്രമത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയുരുന്നുണ്ട്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ഹാ​ത്മ സ്മാ​ര​ക ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ കെ​ട്ടി​ട​മാ​യ മ​ഹാ​ത്മ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ഗാ​ന്ധി പ്ര​തി​മ​യാണ് തകർന്നത്. മ​ഹാ​ത്മ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എം. ത​മ്പാ​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ബി.​ജെ.​പി പു​ഞ്ച​ക്കാ​ട് ഏ​രി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​വി. വി​ജേ​ഷി​ന്റെ വീ​ട്ടു വ​രാ​ന്ത​യി​ലാണ് റീ​ത്തുവെ​ച്ചത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് റീ​ത്ത് ക​ണ്ട​ത്. വി​ജേ​ഷ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. പാ​ണ​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്റെ വീ​ട് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും മ​ക​നെ മ​ര്‍ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി പ​രാ​തി. പാ​ണ​പ്പു​ഴ ചാ​ലി​ലെ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ കെ.​സി. ശി​വാ​ന​ന്ദ​ന്റെ വീ​ട്ടി​നു​നേ​രെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. മ​ക​ന്‍ ഋ​ഷി​കേ​ഷി​ന്മ​ര്‍ദ​ന​മേ​റ്റു.

    വീ​ടി​ന്റെ മു​ന്‍വ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ല്‍ ചി​ല്ലു​ക​ള്‍ ആ​ക്ര​മ​ത്തി​ല്‍ ത​ക​ര്‍ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ബി.​ജെ.​പി ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗം​ഗാ​ധ​ര​ന്‍ കാ​ളീ​ശ്വ​രം, ക​ര്‍ഷ​ക​മോ​ര്‍ച്ച സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്‍ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. കേ​സ് നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ൽ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ റീ​ത്ത് വെ​ച്ച ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ന​ക്കീ​ൽ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് റീ​ത്ത് വെ​ക്ക​ലെ​ന്ന് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പാ​നൂ​ർ: മൊ​കേ​രി​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ വീ​ടി​ന് നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം. മൊ​കേ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന റു​ക്‌​സാ​ന പു​ഴു​തു​ന്നി​യി​ലി​ന്റെ വീ​ടി​ന് നേ​രെ​യാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യോ​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ടി​ന്റെ ജ​നാ​ലു​ക​ളും മു​റ്റ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​വും ത​ക​ർ​ന്നു.

    പാ​റാ​ട് ആ​ക്ര​മ​ണം: അ​ഞ്ച്​ സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    പാ​നൂ​ർ: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പാ​റാ​ട് ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നൂ​റോ​ളം സി.​പി.​എം -ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം കൊ​ള​വ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. അ​ഞ്ചു കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് നൂറോ​ളം പേ​രെ പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്ത​ത്.

    പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​നം ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞ് ത​ക​ർ​ക്ക​ൽ, വാ​ളു​ക​ളു​മാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്ക​ൽ, ചെ​ടി ച​ട്ടി​ക​ളും മ​റ്റും ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ, പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ച്ച സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ ത​ക​ർ​ക്ക​ൽ, വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റും ക​ല്ലേ​റ്, ലീ​ഗ് ഓ​ഫി​സി​ന് ക​ല്ലേ​റ്, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ക്ര​മി സം​ഘ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചു സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ കൊ​ള​വ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സ​ച്ചി​ൻ, റ​നീ​ഷ്, ശ്രീ​ജു, അ​മ​ൽ, ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൊ​ള​വ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് തെ​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പാ​റാ​ട് ടൗ​ണി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ സി.​പി.​എം- യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ ക​ല്ലേ​റി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    വാ​ളു​ക​ളും വ​ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​ച്ചെ​ത്തി​യ സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പാ​റാ​ട് ടൗ​ൺ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി അ​ക്ര​മം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ക​ണ്ണി​ൽ ക​ണ്ട​തെ​ല്ലാം സാ​യു​ധ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ സം​ഘം ത​ല്ലിത്ത​ക​ർ​ത്തു. പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. അ​ക്ര​മി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് തീ​രു​മാ​നം.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്ത സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ​തി​രെ കേ​സ്

    പാ​നൂ​ർ: പാ​നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ വാ​ർ​ഡ് അ​ഞ്ചി​ൽ പാ​ല​ക്കൂ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ശൈ​ല​ജ മ​ട​പ്പു​ര​യെ വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റി കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ​തി​രെ പാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. പാ​നൂ​ർ രാ​മ​ൻ പീ​ടി​ക​യി​ലെ കു​ഞ്ഞി പ​റ​മ്പ​ത്ത് ര​ഹി​ത്തി (33)നെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionElection NewsPanur
    News Summary - The district is in turmoil due to widespread violence.
    Similar News
    Next Story
    X