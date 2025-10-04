Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Panur
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 9:26 AM IST

    എം.എൽ.എയെ കൈയേറ്റംചെയ്ത സംഭവം 10 പേർക്ക് പൊലീസ് നോട്ടീസ്

    എം.എൽ.എയെ കൈയേറ്റംചെയ്ത സംഭവം 10 പേർക്ക് പൊലീസ് നോട്ടീസ്
    പാ​നൂ​ർ: കെ.​പി. മോ​ഹ​ന​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ കൈ​യേ​റ്റം​ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ 10 ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ചൊ​ക്ലി പൊ​ലീ​സ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. ക​രി​യാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ടി. അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ൻ, സി.​കെ. ര​വി​ശ​ങ്ക​ർ, അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ, കു​മാ​ര​ൻ, ഷ​നൂ​പ്, പ​ത്മ​ദാ​സ​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ്, സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, സ​ജീ​വ​ൻ, ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ക​ണ്ടാ​ല​റി​യാ​വു​ന്ന 15 പേ​ര​ട​ക്കം 25 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​രി​യാ​ട് ഭാ​ര​തീ​പു​രം ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ന് സ​മീ​പം പാ​നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ 65ാം ന​മ്പ​ർ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് എം.​എ​ൽ.​എ​യെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ ത​ട​യു​ക​യും കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​രി​യാ​ട് പു​തു​ശ്ശേ​രി പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ത​ണ​ൽ അ​ഭ​യ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ലി​ന​ജ​ല പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് സ​മ​ര​സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് പ​രാ​തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം​ത​ന്നെ പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. സ​മ​ര​സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ത​ന്നോ​ട് പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യാ​ണ് പെ​രു​മാ​റി​യ​തെ​ന്ന് കെ.​പി. മോ​ഹ​ന​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക്കെ​ത്തി​യ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    നഗരസഭ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രമേയം

    പാ​നൂ​ർ: ക​രി​യാ​ട് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ കെ.​പി. മോ​ഹ​ന​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്ത സ​മ​ര​സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ പാ​നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​മേ​യ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​മാ​യ യു.​ഡി.​എ​ഫും അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചു.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ അം​ഗം എം.​പി. ശ്രീ​ജ​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​മേ​യ​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ എം. ​ര​ത്നാ​ക​ര​ൻ സ​മ​ര​സ​മി​തി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​ട​ന്ന എം.​എ​ൽ.​എ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ ക​രി​വാ​രി​തേ​ക്കാ​നും അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്നും സ്ത്രീ​ത്വ​ത്തെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പെ​രു​മാ​റി​യ​തി​ന്​ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ് തി​രി​ച്ചു പോ​യ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ വീ​ണ്ടും വി​ളി​ച്ചു വ​രു​ത്തി​യ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ എം.​ടി.​കെ. ബാ​ബും സി.​പി​എ​മ്മു​മാ​ണ് സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി അം​ഗം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. ഹാ​ഷി​മി​നെ​തി​രെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി വ​ധ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യ ബി.​എം.​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ത്ത പൊ​ലീ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ പ​രാ​തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ ധൃ​തി കാ​ണി​ച്ച​ത് ഇ​ര​ട്ട നീ​തി​യാ​ണെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ലെ എം.​പി.​കെ. അ​യ്യൂ​ബ് പ്ര​മേ​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ്ര​മേ​യ​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. ഹാ​ഷിം, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ എം.​ടി.​കെ. ബാ​ബു, കെ.​കെ. സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ, പി.​കെ. പ്ര​വീ​ൺ, എം.​ടി.​കെ. അ​യ്യൂ​ബ്, അ​ൻ​സാ​ർ, എ​ൻ.​എ. ക​രീം, എ.​എം. രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:RJDkp mohananpolice noticekannur
