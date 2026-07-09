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    Panur
    Posted On
    date_range 9 July 2026 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 10:45 AM IST

    പാനൂർ സ്വദേശിക്ക് ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്

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    പാനൂർ സ്വദേശിക്ക് ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്
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    ആ​ദി​ഷ് രാ​ജ്

    ​പാ​നൂ​ർ: കാ​പ്പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​ന് ജി​ല്ല​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ല​ക്ക്. കൈ​വേ​ലി​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി കെ. ​ആ​ദി​ഷ് രാ​ജി​നാ​ണ് (21) കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി ജി​ല്ല​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​യാ​ളെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന റൗ​ഡി ആ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പാ​നൂ​ർ പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​ധ​ശ്ര​മം, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മം, അ​ടി​പി​ടി തു​ട​ങ്ങി നാ​ലോ​ളം കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ് ആ​ദി​ഷ്. ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ റേ​ഞ്ച് ഡി.​ഐ.​ജി​യാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്.

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    TAGS:Crime NewspanurkannurKerala
    News Summary - Panur native banned from entering the district
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