Madhyamam
    Panur
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:42 PM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട​യാ​യി പാ​നൂ​ർ

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട​യാ​യി പാ​നൂ​ർ
    2015ലാ​ണ് പാ​നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ രൂ​പംകൊ​ണ്ട​ത്. പാ​നൂ​ർ, പെ​രി​ങ്ങ​ളം, ക​രി​യാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്താ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. 2015-20, 2020-25 കാ​ല​യ​ള​വു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് ഭ​രി​ച്ച​ത്. മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് നേ​താ​വ് കെ.​വി. സൂ​പ്പി മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ മ​ക​ളും വ​നി​താ ലീ​ഗ് നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന കെ.​വി. റം​ല​യാ​ണ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ. ആ​കെ 40 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ്-17, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​ആ​റ്, സി.​പി.​എം-12, ആ​ർ.​ജെ.​ഡി-​ര​ണ്ട്, ബി.​ജെ.​പി-​മൂ​ന്ന് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ക്ഷി​നി​ല. വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 41 ആ​യി. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​ണി​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ച്ച​കെ​ട്ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മി​ക്ക വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചി​ല​ധി​കം വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യും നി​ർ​ണാ​യ​ക ശ​ക്തി​യാ​ണ്.

    എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് ചി​ല യു.​ഡി.​എ​ഫ് വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ചോ​ർ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യേ​ക്കും. വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്കം ഹൈ​കോ​ട​തി വ​രെ​യെ​ത്തി. വാ​ർ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ച് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഉ​പ​രോ​ധം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ലും പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

