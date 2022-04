സ്ഥലം നൽകിയാൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വിദ്യാലയം പണിയും –എം.എൽ.എ

cancel camera_alt ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം കെ.പി. മോഹനൻ എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പാനൂർ: സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത് നൽകിയാൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ പണിയുമെന്ന് കെ.പി. മോഹനൻ എം.എൽ.എ. പാനൂർ ബി.ആർ.സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്ഥലമില്ലാത്തതാണ് പല പദ്ധതികളുടെയും പ്രശ്നം. സ്ഥലം ലഭിച്ചാൽ പല ഫണ്ടുകളും വിനിയോഗിക്കാനാകും. നഗരസഭയായാലും പഞ്ചായത്തുകളായാലും സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയാൽ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാമെന്നും എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു. പാനൂർ എ.ഇ.ഒ ബൈജു കേളോത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പാനൂർ നഗരസഭ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. രാജൻ, തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, മൊകേരി പഞ്ചായത്ത് വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ.വി. മുകുന്ദൻ, ആർ.കെ. രാജേഷ് കുമാർ, അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി സി.കെ. ബിജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പാനൂർ ബി.പി.സി കെ.വി. അബ്ദുൽ മുനീർ സ്വാഗതവും ട്രെയിനർ കെ. സിമ്മി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. Show Full Article

If space is given, a school will be built for the differently abled - MLA