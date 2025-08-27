Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Panur
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 10:08 AM IST

    മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം; പാ​നൂ​രി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    സ​ദ്യ​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ സ്രോ​ത​സ്സ് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​നെ അ​റി​യി​ച്ച് സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം
    The Kavacham disease prevention public meeting held
    മേ​ക്കു​ന്ന് സ​ത്യ​ൻ സ്മാ​ര​ക ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന 'ക​വ​ചം' രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. ഹാ​ഷിം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    പാ​നൂ​ർ: മേ​ക്കു​ന്ന്-​പെ​രി​ങ്ങ​ളം-​ചൊ​ക്ലി പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ-​ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം വ്യാ​പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഓ​ണം-​ന​ബി​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വാ​ഹം, ഗൃ​ഹ​പ്ര​വേ​ശം തു​ട​ങ്ങി​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലും ഭ​ക്ഷ​ണ-​കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന് മേ​ക്കു​ന്നി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ചൂ​ടു​ള്ള​തൊ​ഴി​കെ വെ​ൽ​കം ഡ്രി​ങ്കു​ക​ൾ ഇ​നി ഒ​ര​റി​യി​പ്പു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. സ​ദ്യ​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ സ്രോ​ത​സ്സ് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​നെ അ​റി​യി​ച്ച് സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വി​ധ ഭ​ക്ഷ്യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന രീ​തി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡി​ല്ലാ​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സ് ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം. ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​ഖേ​ന ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ട്ട​ർ സാ​മ്പി​ൾ റി​സ​ൽ​ട്ട് മാ​ത്ര​മേ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ 20 ദി​വ​സം​മു​മ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത ബാ​ധ​യു​ള്ള​വ​ർ അ​ക്കാ​ര്യം ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​യും മ​റ്റും അ​റി​യി​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം വി​ല​ക്ക​ണം.

    രോ​ഗാ​ണു ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചാ​ൽ രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രാ​ൻ ഒ​ന്ന​ര​മാ​സം വ​രെ എ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​വും ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​വാ​ത്ത വ്യ​ക്തി​ക്ക് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് രോ​ഗം പ​ര​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ലും രോ​ഗി​യും രോ​ഗി​യു​മാ​യി അ​ടു​ത്തി​ട​പ​ഴ​കി​യ​വ​രും ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും രോ​ഗ​പ്പ​ക​ർ​ച്ച ത​ട​യാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക​ണം.

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വെ​ള്ള​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. കേ​വ​ലം ചൂ​ടു​ള്ള വെ​ള്ള​മ​ല്ല, തി​ള​പ്പി​ച്ചാ​റി​യ വെ​ള്ള​മാ​ണ് കു​ടി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ രോ​ഗ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ടീ​ച്ച​ർ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഉ​ട​ൻ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. വാ​ർ​ഡ് സാ​നി​റ്റേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി യോ​ഗം​ചേ​രും. എ​ല്ലാ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും മേ​ക്കു​ന്ന്-​പെ​രി​ങ്ങ​ളം-​ക​രി​യാ​ട് എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് പി.​എ​ച്ച്.​സി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തും. വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ശ്രീ ആ​രോ​ഗ്യ വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ- ആ​രോ​ഗ്യ​ശ്രീ ഉ​ട​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14ന് ​സ​ന്ദേ​ശ​ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കും.

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. മൈ​ക്ക് അ​നൗ​ൺ​സ്‌​മെ​ന്റ് തു​ട​രും. ഫി​ൽ​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ഗം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ക്ക​ണം. മു​ഴു​വ​ൻ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തും.

    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും. മേ​ക്കു​ന്ന് സ​ത്യ​ൻ സ്മാ​ര​ക ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന 'ക​വ​ചം' രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. ഹാ​ഷിം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​രോ​ഗ്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​എം. രാ​ജേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    hepatitisfood distributionPanurHealth News
