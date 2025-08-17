Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Panur
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 9:25 AM IST

    എ.ടി.എം സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന് മർദനം; മൂന്ന് ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകർ പിടിയിൽ

    എ.ടി.എം സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന് മർദനം; മൂന്ന് ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകർ പിടിയിൽ
    ശ്യാം​ജി​ത്ത്, യാ​ദ​വ്, സൗ​ര​വ്

    പാ​നൂ​ർ: കാ​പ്പാ​ക്കേ​സി​ലും ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കേ​സി​ലും ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യ​വെ എ.​ടി.​എം സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച​തി​ന് മൂ​ന്ന് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ തൃ​ശൂ​രി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു. കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സു​ക​ളി​ല​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ചെ​ണ്ട​യാ​ട് കു​നു​മ്മ​ലി​ലെ ക​മ​ല​ദ​ള​ത്തി​ൽ ശ്യാം​ജി​ത്ത്, പാ​നൂ​ർ വ​ള്ള​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി യാ​ദ​വ്, ക​ണ്ണ​വം സ്വ​ദേ​ശി സൗ​ര​വ് എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി ചേ​ല​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സി​നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച​ത്.

    ശ്യാം​ജി​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മൂ​ന്നം​ഗ സം​ഘം ചേ​ല​ക്ക​ര​യി​ൽ എ.​ടി.​എം സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​യ​നാ​ട് അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ് ശ്യാം​ജി​ത്തും സൗ​ര​വും. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ശ്യാം​ജി​ത്തി​നെ​തി​രെ കാ​പ്പാ വാ​റ​ണ്ട് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. സൗ​ര​വി​നെ അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ പൊ​ലീ​സി​നും ശ്യാം​ജി​ത്തി​നെ പാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​നും കൈ​മാ​റി. യാ​ദ​വി​നെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്ത് റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    പാ​റാ​ലി​ലെ സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് ക​ണ്ണി​പ്പൊ​യി​ൽ ബാ​ബു, ക​ണ്ണ​വ​ത്തെ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ നേ​താ​വ് സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ കൊ​ല​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ് ശ്യാം​ജി​ത്ത്. 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി നാ​ലി​ന് രാ​ത്രി 9.20നാ​ണ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സ​നീ​ഷും രാ​ഹു​ലും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ഡ​സ്റ്റ​ർ കാ​ർ വ​യ​നാ​ട് ന​ന്മേ​നി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ശ്യാം​ജി​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്നോ​വ കാ​റി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം ത​ട​ഞ്ഞ് പ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. 1.05 കോ​ടി രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ങ്കി​ലും 25 കോ​ടി അ​ക്ര​മി​ക​ൾ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ശ്യാം​ജി​ത്ത് മു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

