    Muzhappilangad
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 12:51 PM IST

    മു​ഴ​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട് ന​ട​പ്പാലം നി​ർ​മാ​ണം നി​ല​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ

    അ​പ​ക​ട​മു​ന​മ്പി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്ക​ൽ
    ന​ട​പ്പാലം നിർമാണം പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചനിലയിൽ

    മു​ഴ​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട്: മ​ഠ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ആ​റു​വ​രി​പ്പാ​ത​ക്കു മു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​പ്പാലത്തിന്റെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​മാ​ണം വൈ​കു​ക​യാ​ണ്. ജൂ​ലൈ ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തി​ൽ റോ​ഡി​ന് മ​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ൽ അ​ടി​ത്ത​റ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ടി​ങ്ങോ​ട്ട് നാ​ലു മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും തു​ട​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ഒ​ന്നും​ത​ന്നെ ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    പാ​ത​യു​ടെ ഒ​രു വ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ മ​റു​വ​ശ​ത്തെ​ത്താ​ൻ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ആ​റു​വ​രി​പ്പാ​ത മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​ൻ ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​മു​ന​മ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. നി​ര​ന്ത​രം ചീ​റി​പ്പാ​ഞ്ഞു വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നി​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പാ​ത മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​റ്റ നി​ര​വ​ധി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും സ്ത്രീ ​മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    നേ​രം ഇ​രു​ട്ടാ​യാ​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​മു​ണ്ട്. മ​ഠ​ത്തി​ന് അ​ടി​പ്പാ​ത ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​ന​കീ​യ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​ഹാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തോ​ളം പ​ന്ത​ൽ കെ​ട്ടി ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​വും ന​ട​ത്തി. കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ എം.​പി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം അ​ടി​പ്പാ​ത​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി മ​ഠം ന​ട​പ്പാലം പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​താ​ണി​പ്പോ​ൾ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച് പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ലച്ചനിലയിലുള്ളത്.

