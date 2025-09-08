Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightMattannurchevron_rightപുഴയിൽ കാണാതായ...
    Mattannur
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 9:42 AM IST

    പുഴയിൽ കാണാതായ വിദ്യാർഥിനിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ഴ​ശ്ശി ഡാ​മി​ന്റെ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ചാണ് തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്
    പുഴയിൽ കാണാതായ വിദ്യാർഥിനിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല
    cancel
    camera_alt

    എ​ള​ന്നൂ​ർ പു​ഴ​യി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ ഇ​ർ​ഫാ​ന​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ ക​ര​യി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ

    മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം എ​ള​ന്നൂ​ർ പു​ഴ​യി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ കു​റ്റ്യാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ഇ​ർ​ഫാ​ന​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ൽ ര​ണ്ടാം ദി​ന​വും ഫ​ലം ക​ണ്ടി​ല്ല. തി​ര​ച്ചി​ലി​നു​വേ​ണ്ടി ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ഴ​ശ്ശി ഡാ​മി​ന്റെ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    തീ​ര​ത്തു​ള്ള​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മാ​നി​ച്ചു പ​ഴ​ശ്ശി ഡാ​മി​ന്റെ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ച​താ​യി പ​ഴ​ശ്ശി ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. വെള്ളം കൂടിയതിനെത്തുടർന്ന് വൈകീ​ട്ടോടെ ഷട്ടർ തുറന്നു.

    മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ഇ​രി​ട്ടി, പേ​രാ​വൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും മു​ങ്ങ​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​ലി​യ സം​ഘം​ത​ന്നെ തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ വെ​ളി​യ​​മ്പ്ര​യി​ലെ മാ​താ​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ ഇ​ർ​ഫാ​ന ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കു​ളി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ പു​ഴ​യി​ൽ വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:student missingRiverkannur
    News Summary - Student missing from river not found
    Similar News
    Next Story
    X