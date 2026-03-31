    Posted On
    date_range 31 March 2026 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 10:52 AM IST

    ആവേശത്തിരയിൽ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ...

    ആവേശത്തിരയിൽ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ...
    യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ച​ന്ദ്ര​ൻ തി​ല്ല​ങ്കേ​രി വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ

    മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ: മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ സി.​പി.​എ​മ്മും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ത​മ്മി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. മ​ണ്ഡ​ലം രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന മൂ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ മ​ത്സ​രി​ച്ച ആ​ർ.​എ​സ്.​പി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റി​യ​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​വ​ണ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2021ൽ ​ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ കെ.​കെ. ശൈ​ല​ജ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    പു​തു​മു​ഖ​ത്തെ​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത് ഇ​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ വി.​കെ. സ​നോ​ജാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. എ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് നേ​ട്ടം. 2021ൽ ​ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 60,963 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് കെ.​കെ. ശൈ​ല​ജ വി​ജ​യി​ച്ചു നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. 2024ൽ ​ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 3034 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് വ​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 16,000 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    യു.​ഡി.​​എ​​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ച​ന്ദ്ര​ൻ തി​ല്ല​ങ്കേ​രി​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ബി.​ജെ.​പി ക​ണ്ണൂ​ർ സൗ​ത്ത് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഏ​ള​ക്കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ ബി​ജു ഏ​ള​ക്കു​ഴി​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ച​ന്ദ്ര​ൻ തി​ല്ല​ങ്കേ​രി ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും ബി​ജു ഏ​ള​ക്കു​ഴി നാ​ലാം ത​വ​ണ​യു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ൽ.​ഡി.​​എ​​ഫ് ഭ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ല​ഭി​ച്ച ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ടാ​നു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വോ​ട്ട് തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി മ​ത്സ​രി​ച്ച മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യി​ലൂ​ടെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പു​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വോ​ട്ട് തേ​ടു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ളും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വോ​ട്ടു തേ​ടി​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ണ്ഡ​ലം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ച​ന്ദ്ര​ൻ തി​ല്ല​ങ്കേ​രി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണം. എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ബി​ജു ഏ​ള​ക്കു​ഴി​യും സ​ജീ​വ​മാ​യി ക​ള​ത്തി​ലു​ണ്ട്. തു​റ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും എ​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കാ​ണാ​ൻ ഓ​രോ സ്വീ​ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി​പേ​രാ​ണ് കൂ​ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം വി​ളി​ച്ചാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ സ്വീ​ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​ന്നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​സം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞും പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വി​ക​സ​ന​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ര​ണ​മെ​ന്ന​തു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി​എ. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി.​കെ. സ​നോ​ജ്‌

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ജീ​വി​ത​കാ​ലം തൊ​ട്ടു​ള്ള പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ത്തു​മാ​യാ​ണ്‌ വി.​കെ. സ​നോ​ജ്‌ എ​ന്ന യു​വ​നേ​താ​വ്‌ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്‌. ബാ​ല​സം​ഘ​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​തു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി- യു​വ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തും നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക്‌ വ​ഹി​ച്ചാ​ണ്‌ മാ​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വി.​കെ. സ​നോ​ജ്‌ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്‌. നി​ല​വി​ൽ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്‌.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ജോ​യ​ന്റ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്‌.

    ച​ന്ദ്ര​ൻ തി​ല്ല​ങ്കേ​രി

    കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ ച​ന്ദ്ര​ൻ തി​ല്ല​ങ്കേ​രി​യാ​ണ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ലൂ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ച​ന്ദ്ര​ൻ തി​ല്ല​ങ്കേ​രി കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ന്റെ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. തി​ല്ല​ങ്കേ​രി പ​ടി​ക്ക​ച്ചാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് ച​ന്ദ്ര​ൻ തി​ല്ല​ങ്കേ​രി.

    ബി​ജു ഏ​ള​ക്കു​ഴി

    ഭാ​ര​തീ​യ ജ​ന​താ പാ​ർ​ട്ടി ക​ണ്ണൂ​ർ സൗ​ത്ത് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ബി​ജു ഏ​ള​ക്കു​ഴി ഭാ​ര​തീ​യ ജ​ന​താ യു​വ​മോ​ർ​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌, പേ​രാ​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ചു. മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഏ​ള​ക്കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്.

    2021ലെ ​വോ​ട്ടു​നി​ല

    • എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് - 96,129
    • യു.​ഡി.​എ​ഫ് - 35,166
    • എ​ൻ.​ഡി എ - 18,223
    • ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം - 60963
    News Summary - People are excited at Mattanner by Assembly election
