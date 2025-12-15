Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mattannur
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 8:48 AM IST

    പ​ഴ​ശ്ശി മ​ന്ദി​രം ച​രി​ത്രഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്നു

    Pazhassi Temple ,historical, research center, പഴശ്ശി, മട്ടന്നൂർ,സ്മൃതി മന്ദിരം
    പ​ഴ​ശ്ശി സ്മൃ​തി​മ​ന്ദി​രം ച​രി​ത്ര​ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തു​ന്നു 

    മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ: മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ പ​ഴ​ശ്ശി സ്മൃ​തി​മ​ന്ദി​രം ച​രി​ത്ര​ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. കി​ഫ്ബി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 2.64 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ട്ടാ​ണ് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ഴ​ശ്ശി സ്മൃ​തി മ​ന്ദി​രം ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ച​രി​ത്ര മ്യൂ​സി​യം, ആം​ഫി​തി​യ​റ്റ​ർ, വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്രം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ളി​സ്ഥ​ലം, ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല എ​ന്നി​വ നി​ർ​മി​ക്കും. മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​വ​ശ​ത്താ​യാ​ണ് സ്റ്റേ​ജും പാ​ർ​ക്കും നി​ർ​മി​ക്കു​ക. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് പ​ഴ​ശി സ്മൃ​തി മ​ന്ദി​രം ന​വീ​ക​ര​ണം മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ത​ല​ശ്ശേ​രി പൈ​തൃ​ക ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സ്മാ​ര​ക കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​ശ്ശി​രാ​ജ​യു​ടെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് മ​ന​സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് മ്യൂ​സി​യം ഒ​രു​ക്കു​ക. കെ.​ഐ.​ഐ.​ഡി.​സി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി​യ സ്ഥ​ല​മാ​ണി​ത്. പ​ഴ​ശി​യി​ൽ 2014 ലാ​ണ് പ​ഴ​ശി രാ​ജ​യു​ടെ കോ​വി​ല​കം സ്ഥി​തി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് കൂ​ത്ത​മ്പ​ല​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ സ്മൃ​തി​മ​ന്ദി​രം പ​ണി​ത​ത്.

    TAGS:Kannur NewsmattannurPazhassi Project
