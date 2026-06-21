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    Mattannur
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 11:08 AM IST

    ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​വാ​ര അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ

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    ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​വാ​ര അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ
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    മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ: ക​ണ്ണൂ​ർ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് അ​ടു​ത്ത മാ​സം മു​ത​ൽ 69 പ്ര​തി​വാ​ര അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ർ​ത്തി​വ​ച്ച ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ​ർ​വി​സു​ക​ളും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​വി സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് റി​യാ​ദ്, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ജൂ​ലാ​യ് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും. റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക് ഞാ​യ​ർ, തി​ങ്ക​ൾ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സ​ർ​വീ​സ്. ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് 4.35ന് ​റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തും. തി​രി​കെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​യം 5.35ന് ​റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് പു​ല​ർ​ച്ചെ 1.35ന് ​ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ​ത്തും. കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം 3.25ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ആ​റി​ന് എ​ത്തും. തി​രി​കെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​യം ഏ​ഴി​ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് പു​ല​ർ​ച്ചെ 2.40ന് ​ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ​ത്തും. ഞാ​യ​ർ, തി​ങ്ക​ൾ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സ​ർ​വി​സ്.

    അ​ബു​ദാ​ബി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ. ആ​ഴ്ച​യി​ൽ 14 സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. ഷാ​ർ​ജ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി​വാ​രം 12 സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്ക് 10 സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ദു​ബാ​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​മ്പ​ത് സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​കും. ഫു​ജൈ​റ​യി​ലേ​ക്ക് ഏ​ഴും മ​സ്‌​ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് നാ​ലും റി​യാ​ദ്, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മൂ​ന്നു​വീ​തം സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ന​ട​ത്തും. ജി​ദ്ദ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ട് സ​ർ​വീ​സു​ണ്ട്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യും സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സെ​ക്ട​റി​ലും സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കും.

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    TAGS:kannur airportmattannurInternational service
    News Summary - More international services from Kannur Airport
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