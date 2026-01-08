Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mattannur
    Posted On
    8 Jan 2026 11:58 AM IST
    Updated On
    8 Jan 2026 11:58 AM IST

    ക​ണ​ക്ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സു​മാ​യി ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യയും

    ക​ണ​ക്ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സു​മാ​യി ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യയും
    മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ: ക​ണ്ണൂ​ർ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക​ണ​ക്ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സും.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച സ​ർ​വി​സു​ക​ളും മാ​ർ​ച്ചോ​ടെ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും. ശ്രീ​ന​ഗ​ർ, ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢ്, ജ​യ്പു​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ. ശ്രീ​ന​ഗ​ർ, ജ​യ്പു​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഡ​ൽ​ഹി വ​ഴി ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് 2.15ന് ​ശ്രീ​ന​ഗ​റി​ലെ​ത്തും. തി​രി​കെ വൈ​കീ​ട്ട് 5.35ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ത്രി 12.45ന് ​ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ​ത്തും. 10,300 രൂ​പ മു​ത​ലാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. ജ​യ്പു​രി​ലേ​ക്ക് രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് 1.25നെ​ത്തും.

    തി​രി​കെ 1.55ന് ​രാ​ത്രി 12.45ന് ​ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രും. ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ലേ​ക്ക് ബം​ഗ​ളൂ​രു വ​ഴി എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ക. ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ 10.15ന് ​ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് വൈ​കീ​ട്ട് 3.15ന് ​ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രും. 9817 രൂ​പ മു​ത​ലാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്.

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ളോ​ടെ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടും ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വ​ഴി​യും സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്. ഗോ​വ​യി​ലേ​ക്കും സ​ർ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യേ​ക്കും.

    ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ഗോ​വ, ഹു​ബ്ബ​ള്ളി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച കു​വൈ​ത്ത്, ദ​മാം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും മാ​ർ​ച്ചോ​ടെ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും.

    kannur airport airindia IndiGo
