    date_range 2 Jan 2026 11:54 AM IST
    date_range 2 Jan 2026 11:54 AM IST

    വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് ക​വ​ർ​ച്ച; പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ

    വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് ക​വ​ർ​ച്ച; പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ
    പ്ര​തി ന​വാ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ: തെ​രൂ​ർ പാ​ല​യോ​ട് വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് 10 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​വും 10,000 രൂ​പ​യും ക​വ​ർ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​യെ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ അ​ല​നെ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി എം. ​ന​വാ​സി​നെ​യാ​ണ് കാ​ട്ടി​ക്കു​ള​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. തെ​രൂ​ർ പാ​ല​യോ​ട്ടെ പൗ​ർ​ണ​മി​യി​ൽ ടി. ​നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ വാ​തി​ൽ ആ​യു​ധ​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തു​റ​ന്നാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വീ​ടി​ന് ചു​റ്റും സ്ഥാ​പി​ച്ച കാ​മ​റ​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്നു.

    ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ ത​ലേ ദി​വ​സം വീ​ട് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് രാ​ത്രി​യോ​ടെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ത്രി​യി​ൽ 12ന് ​ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​മാ​യി വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത് ലോ​ഡ്ജി​ൽ മു​റി​യെ​ടു​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ എം.​വി. ബി​ജു​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം എ​സ്.​ഐ സി.​പി. ലി​നേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. റാം ​മോ​ഹ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ ജോ​ബി പി. ​ജോ​ൺ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ കെ.​വി. ധ​നേ​ഷ്, കെ. ​ര​തീ​ഷ്, സി.​എ​സ്. ഷം​സീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌, സി.​പി. അ​നീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​യെ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

