പൈപ്പിലും നടപ്പാതയിലും ജീപ്പിടിച്ച് അപകടം

പൈപ്പിലും നടപ്പാതയിലും ജീപ്പിടിച്ച് അപകടംtext_fields
മട്ടന്നൂർ: ചാവശ്ശേരി ടൗണിൽ പിക്കപ്പ് ജീപ്പ് നിയന്ത്രണംവിട്ട് പൈപ്പിലും നടപ്പാതയിലും ഇടിച്ച് അപകടം. കുടിവെള്ളം റോഡിലൂടെ കുത്തിയൊഴുകി. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ച നാലോടെയായിരുന്നു അപകടം.
മട്ടന്നൂർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉളിക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ജീപ്പ് ചാവശ്ശേരി ടൗണിൽ നിയന്ത്രണംവിട്ടു കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പിൽ ഇടിച്ച ശേഷം നടപ്പാതയിലും കൈവരിയിലും തണൽ മരത്തിലും ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പൈപ്പിന്റെ എയർ വാൽവ് പൊട്ടിയതിനാൽ വെള്ളം മണിക്കൂറോളം റോഡിൽ കുത്തിയൊഴുകി.
നടപ്പാതയിലെ ടൈൽസും കൈവരിയും തകർന്നു. മരവും പൊട്ടി വീണു. അപകടസമയത്ത് ആളുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വൻദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. അപകടത്തിനിടയാക്കിയ ജീപ്പ് പിന്നീട് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register