Madhyamam
    Mattannur
    date_range 10 Jan 2026 7:51 AM IST
    date_range 10 Jan 2026 7:51 AM IST

    പൈപ്പിലും നടപ്പാതയിലും ജീപ്പിടിച്ച് അപകടം

    കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി വെ​ള്ളം കു​ത്തി​യൊ​ഴു​കി
    പൈപ്പിലും നടപ്പാതയിലും ജീപ്പിടിച്ച് അപകടം
    ചാവശ്ശേരി ടൗണിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം ഒഴുകുന്നു

    മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ: ചാ​വ​ശ്ശേ​രി ടൗ​ണി​ൽ പി​ക്ക​പ്പ് ജീ​പ്പ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് പൈ​പ്പി​ലും ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലും ഇ​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ടം. കു​ടി​വെ​ള്ളം റോ​ഡി​ലൂ​ടെ കു​ത്തി​യൊ​ഴു​കി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം.

    മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ളി​ക്ക​ൽ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ജീ​പ്പ് ചാ​വ​ശ്ശേ​രി ടൗ​ണി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ടു കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൈ​പ്പി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച ശേ​ഷം ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലും കൈ​വ​രി​യി​ലും ത​ണ​ൽ മ​ര​ത്തി​ലും ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൈ​പ്പി​ന്റെ എ​യ​ർ വാ​ൽ​വ് പൊ​ട്ടി​യ​തി​നാ​ൽ വെ​ള്ളം മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം റോ​ഡി​ൽ കു​ത്തി​യൊ​ഴു​കി.

    ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലെ ടൈ​ൽ​സും കൈ​വ​രി​യും ത​ക​ർ​ന്നു. മ​ര​വും പൊ​ട്ടി വീ​ണു. അ​പ​ക​ട​സ​മ​യ​ത്ത് ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​ൻ​ദു​ര​ന്ത​മാ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​യ​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ജീ​പ്പ് പി​ന്നീ​ട് ക്രെ​യി​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നീ​ക്കി.

