    ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല ക​വ​ർ​ന്ന യു​വ​തി പി​ടി​യി​ൽ

    എ​ൻ. ആ​യി​ഷ

    Listen to this Article

    മാ​ഹി: ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ മോ​തി​രം വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തി സ്വ​ർ​ണ മാ​ല​യു​മാ​യി ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ യു​വ​തി​യെ മാ​ഹി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. അ​ഴി​യൂ​ർ ഹാ​ജി​യാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ മ​നാ​സ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ധ​ർ​മ​ടം ന​ടു​വി​ല​ത്ത​റ എ​ൻ. ആ​യി​ഷ​യാ​ണ് (41) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. മാ​ഹി ബ​സ​ലി​ക്ക​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    മോ​തി​രം വാ​ങ്ങാ​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന​യെ​ത്തി​യ യു​വ​തി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക​ണ്ണു​വെ​ട്ടി​ച്ച് മൂ​ന്ന് ഗ്രാം ​തൂ​ക്ക​മു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ മാ​ല കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ്വ​ല്ല​റി ഉ​ട​മ പി​ലാ​ക്ക​ണ്ടി ശൈ​ലേ​ഷി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​സെ​ടു​ത്ത പൊ​ലീ​സ് സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് അ​ഴി​യൂ​രി​ലെ ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ൽ​നി​ന്ന് യു​വ​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    കു​ഞ്ഞി​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ വി​റ്റ സ്വ​ർ​ണം പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. മാ​ഹി സി.​ഐ പി.​എ. അ​നി​ൽ കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ, ക്രൈം ​സ്ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​സ്.​ഐ വ​ള​വി​ൽ സു​രേ​ഷ്, എ.​എ​സ്.​ഐ സി.​വി. ശ്രീ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​യെ മാ​ഹി കോ​ട​തി 14 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

