cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മാഹി: കനത്ത മഴയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് മാഹി ബൈപാസ് റോഡിൽ ബീം തകർന്നു. ഉ​മ്പാ​ച്ചി കു​ന്നി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ബൈ​പാ​സി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബീം ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ണു. ബൈ​പാ​സി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ബീം ​ത​ക​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ബൈ​പാ​സ് പ​ണി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. മാ​ഹി -മു​ഴ​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട് ബൈ​പാ​സ് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ള്ളൂ​ർ സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ മ​ണ​ൽ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ ഭാ​ഗ​ത്താണ് സംഭവം.

ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​വും ഇ​തി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വീ​ണി​രു​ന്നു. മ​ണ​ൽ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ ജാ​നു​വും കു​ടും​ബ​വും താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന വീ​ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​റ​മ്പി​ലെ മ​ണ്ണാ​ണ് ഇ​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ണ​ത്. വീ​ടും ഏ​തു സ​മ​യ​വും ഇ​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ഴാ​വു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. വീ​ടി​ന്റെ അ​ടു​ക്ക​ള ഭാ​ഗ​വും ചു​റ്റു​മ​തി​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​വും താ​ഴേ​ക്ക് പ​തി​ച്ചു. ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡ​രി​കി​ൽ കെ​ട്ടി​യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി​യും ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് മ​ണ്ണ് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ച്ച​ത്. റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​റ​മ്പി​ന്റെ ചു​റ്റു​മ​തി​ലാ​ണ് ഇ​ടി​ഞ്ഞ​ത്. കു​ന്നി​ടി​ച്ച് റോ​ഡ്നി ​ർ​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി കെ​ട്ടാ​ത്ത​താ​ണ് മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ഴാ​നി​ട​യാ​യ​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ണ​ൽ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ ജാ​നു​വി​ന്റെ വീ​ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗം നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ൾ​ത്താ​മ​സ​മി​ല്ല. മ​ണ​ൽ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​ഞ്ച് വീ​ടു​ക​ൾ ആ​ണു​ള്ള​ത്. അ​തി​ൽ ര​ണ്ട് വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്.

The beam on the Mahe bypass road collapsed to landslides due to heavy rains