Madhyamam
    Mahe
    Posted On
    12 March 2026 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 1:02 PM IST

    വേതനം ഉയർത്തി ഉത്തരവിറങ്ങി; മാഹിയിൽ ആശാസമരം പിൻവലിച്ചു

    വേതനം ഉയർത്തി ഉത്തരവിറങ്ങി; മാഹിയിൽ ആശാസമരം പിൻവലിച്ചു
    വേ​ത​ന വ​ർ​ധ​ന​യി​ൽ ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ ആ​ഹ്ലാ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    മാ​ഹി: പു​തു​ച്ചേ​രി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രു​ടെ വേ​ത​നം 10,000 രു​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 18,000 രൂ​പ​യാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി പു​തു​ച്ചേ​രി ല​ഫ്. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഓ​ണ​റേ​റി​യം വ​ർ​ധ​ന അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​പ്പി​ൽ ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ സ​മ​രം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വീ​ണ്ടും ഡി​സം​ബ​ർ മു​ത​ൽ പു​തു​ച്ചേ​രി​യി​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന ന​ട​പ്പാ​കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ 10,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ഹി​ത​മാ​യ 3,000 രൂ​പ​യി​ൽ 2609 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മാ​ഹി​യി​ൽ മാ​സം​തോ​റും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന വി​ഹി​ത​മാ​യ 7,000 രൂ​പ പ്ര​തി​മാ​സം ല​ഭി​ക്കാ​റി​ല്ല. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ ഓ​ണ​റേ​റി​യം കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മാ​ഹി​യി​ലെ ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വേ​ത​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​മ​രം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​താ​യി യൂ​നി​യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ടാ​ൻ എം.​ജി.​ആ​ർ മോ​ഡ​ൽ തൊ​പ്പി ധ​രി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രം​ഗ​സാ​മി​യു​ടെ ചി​ത്ര​മു​ള്ള പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ക​ഴു​ത്തി​ല​ണി​ഞ്ഞ് ആ​ഹ്ലാ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Local News Mahi Asha Workers Protest
