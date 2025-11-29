Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightKoothuparambachevron_rightഅ​ശാ​സ്ത്രീ​യ...
    Koothuparamba
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 12:06 PM IST

    അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം; പ​ന്നി ഫാ​മി​നും അ​ഞ്ച് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കും പി​ഴ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം; പ​ന്നി ഫാ​മി​നും അ​ഞ്ച് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കും പി​ഴ
    cancel
    camera_alt

    പന്നിഫാമിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യശേഖരം

    കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്: ചി​റ്റാ​രി​പ്പ​റ​മ്പ് തൊ​ടീ​ക്ക​ളം വാ​ർ​ഡി​ലെ എ​ട​യാ​ർ പ​ന്നി ഫാ​മി​ൽ വ​ൻ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ക്കൂ​ന ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ജി​ല്ല എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് സ്ക്വാ​ഡ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, പാ​നൂ​ർ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ പ​ന്നി ഫാ​മി​ലേ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം​ത​ന്നെ ക​വ​റു​ക​ളി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം​കൂ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ത​ല​ശ്ശേ​രി ചി​റ​ക്ക​ര​യി​ലെ പൊ​ന്ന്യം ക​ഫെ, പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ എം.​ആ​ർ.​എ കൂ​ൾ​ബാ​ർ, കോ​ട്ട​യം ആ​റാം മൈ​ൽ, പാ​നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ പൂ​ക്കോം, മ​മ്പ​റം പി​ണ​റാ​യി റോ​ഡി​ലെ ക​മ്പി​നി​മെ​ട്ട എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ന്റെ മൂ​ന്നു ശാ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് 5000 രൂ​പ വീ​തം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. ഫാ​മി​ന് 10,000 രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി​യ​താ​യും 20 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. സ​ത്യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ന്നി ഫാ​മി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച തെ​ളി​വു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ഈ ​ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​രം​തി​രി​ക്കാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​താ​യും സ്ക്വാ​ഡ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക്രി​സ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ എ​ട​യാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ന്നി ഫാ​മി​ന്റെ പി​റ​കി​ലാ​ണ് കെ​ട്ടു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ ഫാ​മി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ലി​ന​ജ​ലം ഒ​ഴു​ക്കി​വി​ട്ട​തി​ന് ജി​ല്ല എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് സ്ക്വാ​ഡ് കാ​ൽ ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പ​ന്നി ഫാ​മി​ലേ​ക്ക് അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യം കൊ​ടു​ത്തു​വി​ടു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 20ല​ധി​കം ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലാ​ണ് ജി​ല്ല എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് സ്ക്വാ​ഡ് ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ജൈ​വ-​അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ത​രം​തി​രി​ക്കാ​തെ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട​തി​ന് ത​ല​ശ്ശേ​രി നാ​ര​ങ്ങാ​പ്പു​റ​ത്തെ രാ​റാ​വീ​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്, എം.​ആ​ർ.​എ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് ബേ​ക്ക​റി എ​ന്നീ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 2500 രൂ​പ വീ​ത​വും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ച​തി​ന് പാ​രീ​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ന് 5000 രൂ​പ​യും പി​ഴ ചു​മ​ത്തി.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന്റെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് സ്ക്വാ​ഡ് ലീ​ഡ​ർ ബി​ജീ​ഷ് ക​തി​രൂ, എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​ആ​ർ. അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ, പ്ര​വീ​ൺ പി.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​രും ത​ല​ശ്ശേ​രി, പാ​നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലെ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsKannur NewsPig FarmsUnscientific Waste Management
    News Summary - Unscientific sewage treatment; Pig farm and five hotels fined
    Similar News
    Next Story
    X