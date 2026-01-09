Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Koothuparamba
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 12:46 PM IST

    നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കിയ ചെ​ങ്ക​ൽ ക്വാ​റി അ​പ​ക​ടം

    നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കിയ ചെ​ങ്ക​ൽ ക്വാ​റി അ​പ​ക​ടം
    സു​ധീ​ഷി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ലോ​റി ത​ക​ർ​ന്ന് മ​ണ്ണി​ന​ടി​യി​ലാ​യ നി​ല​യി​ൽ

    കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്: ചി​റ്റാ​രി​പ്പ​റ​മ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​മ്പ​ള​ത്തൊ​ടി​യി​ൽ ചെ​ങ്ക​ൽ ക്വാ​റി​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ദു​ര​ന്തം. ക്വാ​റി​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന ലോ​റി​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ണ് ഡ്രൈ​വ​ർ മ​രി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ സം​ഭ​വം നാ​ടി​നെ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി.

    ന​ര​വൂ​ർ​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി ഞാ​റ്റു​ത​ല ഹൗ​സി​ൽ എ​ൻ. സു​ധീ​ഷാ​ണ് (47) മ​രി​ച്ച​ത്. വ​ലി​യ വെ​ളി​ച്ച​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ കു​മ്പ​ള​ത്തൊ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ചെ​ങ്ക​ൽ ക്വാ​റി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചെ​ങ്ക​ല്ല് ക​യ​റ്റാ​ൻ ലോ​റി​യു​മാ​യി ക്വാ​റി​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു സു​ധി​ഷ്. ലോ​റി നി​ർ​ത്തി കു​റ​ച്ച് അ​ക​ലെ മാ​റി വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ ലോ​റി നി​ർ​ത്തി​യ ഭാ​ഗ​ത്ത് മ​ണ്ണ് ഇ​ടി​യു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് ലോ​റി​യി​ൽ ഓ​ടി​ക്ക​യ​റി മു​ന്നോ​ട്ട് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മ​ണ്ണ് ലോ​റി​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ പ​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ജെ.​സി.​ബി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ണ്ണ് നീ​ക്കി മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് സു​ധീ​ഷി​നെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ലോ​റി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്നു. മ​ണ്ണി​ടി​യു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് ക്വാ​റി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ മാ​റി​യ​തി​നാ​ലാ​ൽ വ​ൻ​ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യി. ക​ണ്ണ​വം പൊ​ലീ​സും കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. ചി​റ്റാ​രി​പ്പ​റ​മ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​വി​ന കാ​രാ​യി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ര​ഘു​ത്ത​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    News Summary - Red sandstone quarry accident
