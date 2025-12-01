Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    1 Dec 2025 12:47 PM IST
    കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് കു​ത്ത​ക

    കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് കു​ത്ത​ക
    കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന അ​ന്ന് മു​ത​ൽ ഇ​ട​തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. 1990ലാ​ണ് സ്പെ​ഷ​ൽ ഗ്രേ​ഡ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്ന കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പി​നെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. 1995ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ള​ക്കൂ​റു​ള്ള മ​ണ്ണ്. നി​ല​വി​ൽ 28 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 26 എ​ണ്ണ​വും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. ഒ​ന്ന് വീ​തം യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും. നേ​ര​ത്തെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നാ​ല് സീ​റ്റു​ക​ൾ വ​രെ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സീ​റ്റു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ശ്ര​മം.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു വാ​ർ​ഡ് കൂ​ടി 29 എ​ണ്ണ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. സി.​പി.​എം-24 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സി.​പി.​ഐ-​മൂ​ന്ന് സീ​റ്റി​ലും ഐ.​എ​ൻ.​എ​ല്ലും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യും ഓ​രോ സീ​റ്റി​ലും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടും. 21ാം വാ​ർ​ഡാ​യ പൂ​ക്കോ​ടി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നേ​ര​ത്തെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​മാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യ​ത്. 2015ൽ ​ജെ.​ഡി.​എ​സി​നാ​യി​രു​ന്നു സീ​റ്റ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ജ​ന​റ​ൽ വാ​ർ​ഡാ​യ ഇ​വി​ടെ ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ളും അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് 21 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. ആ​റ് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന് ന​ൽ​കി. ര​ണ്ടു വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​താ​ദ​ളി​നാ​ണ്. എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ൽ ഒ​രു സീ​റ്റ് ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സി​ന് ന​ൽ​കി 28 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

