Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightKoothuparambachevron_rightഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി...
    Koothuparamba
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 10:47 AM IST

    ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി കൂത്തുപറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി സ്പെഷാലിറ്റി ബ്ലോക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    59.23 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ 12 നി​ല​ക​ളാ​യാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്
    ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി കൂത്തുപറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി സ്പെഷാലിറ്റി ബ്ലോക്ക്
    cancel
    camera_alt

    ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി കെ​ട്ടി​ടം

    Listen to this Article

    കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്: താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. 59.23 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ 12നി​ല​ക​ളാ​യാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മ്മി​ച്ച​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ആ​ശു​പ​ത്രി ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം കെ.​പി. മോ​ഹ​ന​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധ്യ​ക്ഷ വി. ​സു​ജാ​ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​എ.​കെ. സ​ഹി​ന, ഡോ. ​പി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ഡോ. ​സി.​പി. ബി​ജോ​യ്, എ.​സി.​പി കെ.​വി. പ്ര​മോ​ദ്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി. ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ. ഷീ​ല, പാ​ട്യം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​വി. ഷി​നി​ജ, മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​സി. ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ, കെ. ​അ​ജി​ത, കെ.​കെ. ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധ്യ​ക്ഷ വി. ​സു​ജാ​ത ചെ​യ​ർ​മാ​നും ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​എ.​കെ. സ​ഹി​ന ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി. വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:koothuparambainaugurationGovernment of Keralataluk hospitalSpecialty Block
    News Summary - Koothuparamba Taluk Hospital Specialty Block gearing up for inauguration
    Similar News
    Next Story
    X