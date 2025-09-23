Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Koothuparamba
    Posted On
    23 Sept 2025 1:29 PM IST
    Updated On
    23 Sept 2025 1:29 PM IST

    മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ ഇടപെട്ടു; തൊക്കിലങ്ങാടി നടപ്പാത നിർമാണം മുടങ്ങില്ല

    മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ ഇടപെട്ടു; തൊക്കിലങ്ങാടി നടപ്പാത നിർമാണം മുടങ്ങില്ല
    ക​ണ്ണൂ​ർ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും നി​ര​വ​ധി വീ​ട്ടു​കാ​രും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് തൊ​ക്കി​ല​ങ്ങാ​ടി ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തു. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അം​ഗം കെ. ​ബൈ​ജു​നാ​ഥി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ തൊ​ക്കി​ല​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളും നി​ര​വ​ധി വീ​ട്ടു​കാ​രും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് വ​ഴി​തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ്ഥ​ലം ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത​ത് കാ​ര​ണം കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​നു​വ​ദി​ച്ച 2023-24 വ​ർ​ഷ​ത്തെ 28 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ട​ത്. ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ടെ 60 മീ​റ്റ​ർ വ​യ​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി ഒ​ഴി​കെ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത​താ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തി​നാ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ക​മീ​ഷ​ൻ ജൂ​ൺ 21ന് ​ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സി​റ്റി​ങ്ങി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ നേ​രി​ൽ കേ​ട്ടു. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അം​ഗം കെ. ​ബൈ​ജു​നാ​ഥി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ജൂ​ലൈ 18ന് ​ന​ട​ന്ന സി​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ത​ക്ക് സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    അ​ടു​ത്ത പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് റി​വി​ഷ​നി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സി​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. കാ​സ​ർ​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി സ​ര​സ്വ​തി വാ​ക​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

