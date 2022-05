ലൈസൻസ് പുതുക്കാത്ത ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്: ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് സ്ക്വാ​ഡി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി.

ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഹെ​ൽ​ത്ത് സ്ക്വാ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. 37 ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ബേ​ക്ക​റി​ക​ൾ, കൂ​ൾ​ബാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ന്യൂ​ന​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഏ​താ​നും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ഗ​ര​സ​ഭ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കാ​ത്ത നാ​ലോ​ളം ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധി​കൃ​ത​ർ പൂ​ട്ടി​ച്ചു. ഷ​വ​ർ​മ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ത്യേ​ക നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​ശോ​ധ​ന വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ബാ​ബു പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ഴ​ക്കാ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ഷ​ബാ​ധ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നാ​യി സാ​മ്പി​ൾ ലാ​ബു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത് പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കും. തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, തി​ള​പ്പി​ച്ചാ​റി​യ വെ​ള്ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സ് ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഹെ​ൽ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

Hotels that did not renew their licenses were closed