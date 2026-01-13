Begin typing your search above and press return to search.
    Koothuparamba
    Koothuparamba
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 12:20 PM IST

    മദ്യപിച്ച് വാഹനാപകടം; വനംവകുപ്പ് വാഹനം നാട്ടുകാർ പിടികൂടി

    മദ്യപിച്ച് വാഹനാപകടം; വനംവകുപ്പ് വാഹനം നാട്ടുകാർ പിടികൂടി
    അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷം നി​ർ​ത്താ​തെ​പോ​യ വ​നം വ​കു​പ്പ് വാ​ഹ​നം പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്: കാ​റി​ന്റെ പി​റ​കി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച​ശേ​ഷം നി​ർ​ത്താ​തെ​പോ​യ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ വാ​ഹ​നം നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.45ഓ​ടെ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് സ​മീ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം.

    ഇ​രി​ട്ടി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​ന്ന വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ വാ​ഹ​ന​മാ​ണ് കാ​റി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം നി​ർ​ത്താ​തെ പോ​യ​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​യാ​യ ക​തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി നി​ബ​ക്ക് (29) പ​രി​ക്കേ​റ്റു. യു​വ​തി​യെ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി. അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ത​ല​ശ്ശേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ വാ​ഹ​നം പാ​റാ​ലി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി വാ​ഹ​ന​വും ഡ്രൈ​വ​റെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    ആ​റ​ളം ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ലെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഡ്രൈ​വ​ർ ഇ​രി​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി പി. ​ര​ഘു​നാ​ഥി​നെ​യാ​ണ് (54) ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​ദ്യ​പി​ച്ച് ല​ക്കു​കെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഡ്രൈ​വ​റെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ മ​റ്റാ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ട​യ​ച്ചു.

