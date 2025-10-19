Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Oct 2025 12:24 PM IST
    19 Oct 2025 12:24 PM IST

    ഇതു കള്ളൻ കൗൺസിലർ...

    ഇതു കള്ളൻ കൗൺസിലർ...
    സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ മു​ഖം മ​റ​ച്ച് മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് പോ​കു​ന്ന പ്ര​തി

    കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്: ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ മോ​ഷ​ണ കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത​റി​ഞ്ഞ ഞെ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് മൂ​ര്യാ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​ർ. നാ​ലാം വാ​ർ​ഡാ​യ നൂ​ഞ്ഞു​മ്പാ​യി​യി​ലെ സി.​പി.​എം കൗ​ൺ​സി​ല​ർ മൂ​ര്യാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ഡാ​ലി​യ​യി​ൽ പി.​പി. രാ​ജേ​ഷാ​ണ് മോ​ഷ​ണ കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യും സി.​പി.​എം ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ നേ​താ​വ് പി​ടി​ച്ചു​പ​റി കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​കു​ന്ന​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ത​ന്നെ അ​പൂ​ർ​വ സം​ഭ​വ​മാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കാ​ണ് ടൗ​ണി​ലെ ക​ണി​യാ​ർ കു​ന്നി​ലു​ള്ള വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ച​ത്. ഈ ​വീ​ടു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് രാ​ജേ​ഷ്. സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കി​ര​യാ​യ ക​ണി​യാ​ർ കു​ന്നി​ലെ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ പി. ​ജാ​ന​കി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ഇ​യാ​ൾ ചി​ല​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വീ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​യി ന​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ൾ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന ശേ​ഷ​മു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ലി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജാ​ന​കി​യു​ടെ മാ​ല ക​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ഴ​ക്കോ​ട്ടും ഹെ​ൽ​മ​റ്റും കൈ​യ്യു​റ​യും ധ​രി​ച്ചാ​ണ് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച 12.45ന് ​വീ​ടി​ന്റെ പി​ന്നാ​മ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് മീ​ൻ മു​റി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ജാ​ന​കി​യു​ടെ പി​ൻ​ക​ഴു​ത്തി​ൽ പി​ടി​ക്കു​ക​യും മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ചു റോ​ഡ​രി​കി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ട്ട​റി​ന്റെ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് മ​റ​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നീ​ല​ക​ള​ർ സ്കൂ​ട്ട​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ത്തു​പ​റ​മ്പ് എ.​സി.​പി കെ.​വി. പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പി.​പി. രാ​ജേ​ഷ് കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത ഒ​രു​പ​വ​ൻ മാ​ല ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    X