    ആ​റ​ള​ത്തെ വാ​ഗ്ദ​ത്ത ഭൂ​മി​യി​ൽ വീ​ടെ​ന്ന സ്വ​പ്ന​വു​മാ​യി ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ

    ആ​റ​ള​ത്തെ വാ​ഗ്ദ​ത്ത ഭൂ​മി​യി​ൽ വീ​ടെ​ന്ന സ്വ​പ്ന​വു​മാ​യി ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ
    ബ്ലോ​ക്ക് ഒ​മ്പ​തി​ലെ ക​ളി​ക​യ​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ ജാ​നു​വും ക​യ​മ​നും ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ഴാ​റാ​യ വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ

    കേ​ള​കം: ആ​റ​ള​ത്തെ വാ​ഗ്ദ​ത്ത ഭൂ​മി​യി​ൽ വീ​ടെ​ന്ന സ്വ​പ്ന​വു​മാ​യി ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ. പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ടു​വി​ൽ 2004ൽ ​ആ​റ​ളം ഫാ​മി​ൽ ഒ​രേ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പു​തി​യ ജീ​വി​തം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് കു​ടി​യേ​റി​യെ​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ പ​ല​തും ഇ​ന്നും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യും ജി​ല്ല​യാ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്.

    ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും​ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. ആ​റ​ളം പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ടി ​ആ​ർ ഡി ​എ​മ്മി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ണ്ണ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണ് എ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് ബ്ലോ​ക്ക് ഒ​മ്പ​തി​ലെ കാ​ളി​ക​യ​ത്തെ താ​മ​സ​ക്ക​രാ​യ ക​യ​മ​ന്റെ​യും (80), ഭാ​ര്യ ജാ​നു (65) ന്റെ​യും ഇ​ന്ന​ത്തെ ദ​യ​നീ​യ അ​വ​സ്ഥ.

    ആ​ന​ക്കാ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ട​ച്ചു​റ​പ്പു​ള്ള വീ​ടി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​വ​ർ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ള​യാ​യി. അ​പ​സ്മാ​ര രോ​ഗി​കൂ​ടി​യാ​യ ക​യ​മ​ൻ നി​ര​വ​ധി ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​മ്പോ​ൾ ഇ​നി​യെ​ന്ത് എ​ന്ന​ചി​ന്ത​യു​മാ​ണ് കു​ടും​ബം. മ​ൺ​ക​ട്ട​കൊ​ണ്ട് തീ​ർ​ത്ത വീ​ടി​ന്റെ പ​ല​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​ടി​ഞ്ഞു വീ​ണു​തു​ട​ങ്ങി.

    ഒ​ട്ടും സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത വീ​ടി​ന് പ​കു​തി​യി​ൽ അ​ധി​കം മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യി​ല്ല. അ​ട​ച്ചു​റ​പ്പു​ള്ള വാ​തി​ലി​ല്ല. കാ​ഴ്ച ശ​ക്തി കു​റ​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങി​യ ജാ​നു​വി​നും രോ​ഗ​ത്താ​ൽ വ​ല​യു​ന്ന ക​യ​മ​നും ജീ​വ​ൻ പ​ണ​യം വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് അ​ന്ന​ത്തെ ടി.​ആ​ർ.​ഡി.​എം ഓ​ഫി​സ​റും പ്ര​മോ​ട്ട​റും വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി പ​ട്ട​യം ന​മ്പ​ർ മാ​റ്റാ​നാ​യി പ​ട്ട​യം വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടു പോ​യി എ​ന്നാ​ണ് ക​യ​മ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത് .ക​ണ്ണി​ന് കാ​ഴ്‌​ച കു​റ​വു​ള്ള ജാ​നു​വും ക​യ​മ​നും ത​നി​ച്ചാ​ണ് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് .മൂ​ത്ത മ​ക​ൻ ഫാ​മി​ന് വെ​ളി​യി​ലാ​ണ് താ​മ​സം.

    TAGS:aralamtribal familiestribes lifekannur
    News Summary - Tribal families dream of a home in the promised land of Aralam
