    രാ​മ​ച്ചി​യി​ൽ പു​ലി, ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​മ​റ​യി​ൽ

    രാ​മ​ച്ചി​യി​ൽ പു​ലി, ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​മ​റ​യി​ൽ
    രാ​മ​ച്ചി റോ​ഡി​ലു​ള്ള പ​ള്ളി​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്‌​ക​റി​യ​യു​ടെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ പു​ലി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    കേ​ള​കം: രാ​മ​ച്ചി​യി​ൽ ഭീ​തി പ​ര​ത്തി പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം. അ​ട​യ്ക്കാ​ത്തോ​ട്-​രാ​മ​ച്ചി റോ​ഡി​ലെ പ​ള്ളി​വാ​തു​ക്ക​ൽ സ്‌​ക​റി​യ​യു​ടെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ൽ പു​ലി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം പ​തി​ഞ്ഞു. തോ​ട്ടം പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത് വെ​ട്ടു​ന്ന മ​ഠ​ത്തി​ൽ മ​നു, വി​നു എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ലാ​ണ് പു​ലി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം പ​തി​ഞ്ഞ​ത്.

    പു​ല​ർ​ച്ച 2.30നാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​വ​ർ റ​ബ​ർ ടാ​പ്പിങ്ങി​നാ​യി വ​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​നി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ടാ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്താ​നെ​ത്തി​യി​ല്ല. കാ​മ​റ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പു​ലി​പെ​ട്ട​തോ​ടെ ഇ​വ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ന്നു. പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പു​ലി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം ക​ാണു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ രാ​മ​ച്ചി​യി​ലെ പ​ള്ളി​വാ​തു​ക്ക​ല്‍ എ​ബ്ര​ഹാം എ​ന്ന ക​ര്‍ഷ​ക​ന്റെ ആ​റ് പോ​ത്ത്, 15 ആ​ട്, നി​ര​വ​ധി വ​ള​ര്‍ത്തു നാ​യ​ക​ള്‍, പ​ശു​ക്ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വ​ന്യ​മൃ​ഗ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. മു​മ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ന്യ​മൃ​ഗ ആ​ക്ര​മ​ണം കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ കാ​മ​റ​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ല്‍ ക​ടു​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. രാ​മ​ച്ചി ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ള്‍ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​യാ​ണ് പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം പ​തി​വാ​കു​ന്ന​ത്.

    സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ് മ​ണ​ത്ത​ണ സെ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്ത് തി​രി​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി. റോ​ഡി​ൽ പു​ലി​യു​ടെ കാ​ൽ​പ്പാ​ടു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​ലി​യാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ച പു​ലി​യെ പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ള​കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​സി ജോ​സ​ഫ്, വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ പി.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, കി​ഫ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്രി​ൻ​സ് ദേ​വ​സ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. സ്ഥ​ല​ത്ത് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​നം​വ​കു​പ്പ് ദൗത്യം സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും വ​നം അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Tigertiger surveillance cameraskelakam news
    News Summary - Tiger in Ramachi, footage caught on camera
