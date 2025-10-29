Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kannur
    Kelakam
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 10:41 AM IST

    കൃഷിയിടത്തിലെ മുള്ളുകമ്പി വേലിയിൽ കടുവ; നിയമ നടപടിയുമായി വനം വകുപ്പ്

    ക​ടു​വ​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ സ​മ​യ​ത്ത് സ്ഥ​ല​മു​ട​മ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ കേ​സെ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു
    Representative Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കേ​ള​കം: കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ പ​ന്നി​യാം​മ​ല​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ മു​ള്ളു​ക​മ്പി വേ​ലി​യി​ൽ ക​ടു​വ കു​ടു​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി വ​നം വ​കു​പ്പ്. 2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ പ​ന്നി​യാം​മ​ല​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ മു​ള്ളു​ക​മ്പി വേ​ലി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ക​ടു​വ​യെ വ​ന​പാ​ല​ക​ർ മ​യ​ക്കു​വെ​ടി​വെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ സ​ർ​വേ ന​മ്പ​റും സ്‌​കെ​ച്ചും കൈ​വ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

    ഇ​ത്ര​യും രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വ​നം​വ​കു​പ്പ് ആ​ദ്യം വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ത് ല​ഭ്യ​മാ​വാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ നി​ധി​ൻ രാ​ജ് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​നാ​ണ് രേ​ഖ​ക​ളെ​ന്നും നോ​ട്ടീ​സി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ടു​വ​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ സ​മ​യ​ത്ത് സ്ഥ​ല​മു​ട​മ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ കേ​സ് എ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ റേ​ഞ്ച് മ​ണ​ത്ത​ണ സെ​ക്ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ പ​ന്നി​യാ​മ​ല എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് ക​ടു​വ​യെ കേ​ബി​ൾ കു​രു​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കെ​ണി​യി​ൽ കു​രു​ക്കി​യ കു​റ്റ​ത്തി​ന് 1972ലെ ​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ റേ​ഞ്ചി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ നോ​ട്ടീ​സി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പേ​രി​ൽ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു വ​ന്നാ​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി ന​ട​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് കൊ​ട്ടി​യൂ​രി​ലെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​നം വ​കു​പ്പ് മ​യ​ക്കു​വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ പ​ന്നി​യാം മ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യ ക​ടു​വ തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും വ​ഴി ച​ത്ത​തും വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു.

